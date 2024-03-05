https://sputniknews.com.tr/20240305/galatasarayli-futbolculari-begenen-arda-gulerden-aciklama-sari-kirmizililara-kiralik-mi-gidecek-1081385643.html

Galatasaraylı futbolcuları beğenen Arda Güler'den açıklama: Sarı-Kırmızılılara kiralık mı gidecek?

Galatasaraylı futbolcuları beğenen Arda Güler'den açıklama: Sarı-Kırmızılılara kiralık mı gidecek?

Sputnik Türkiye

Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıkların ardından İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan milli yıldızın... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T12:18+0300

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spor

arda güler

futbol

transfer

açıklama

galatasaray

galatasaray sk

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.Fenerbahçe taraftarının tepkisinden sonra beğenilerini geri çeken milli yıldız, eleştiri oklarını üzerine çekerken kendisini destekleyenler de olmuştu.Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Arda Güler konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Galatasaray'a kiralık geleceği iddiasıMilan'ın Arda Güler'i 2 sezonluğuna kiralamak istediği için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Ayrıca yıldız futbolcu ile Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da gibi takımlar da ilgileniyor.Fotomaç'ın haberine göre sosyal medyada, Arda Güler'in Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayıldı. Fakat resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240304/besiktas-derbisinde-galatasarayin-galibiyeti-sonrasi-arda-gulerden-surpriz-hamle-1081332374.html

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arda güler, futbol, transfer, açıklama, galatasaray, galatasaray sk