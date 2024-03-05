https://sputniknews.com.tr/20240305/galatasarayli-futbolculari-begenen-arda-gulerden-aciklama-sari-kirmizililara-kiralik-mi-gidecek-1081385643.html
Galatasaraylı futbolcuları beğenen Arda Güler'den açıklama: Sarı-Kırmızılılara kiralık mı gidecek?
Galatasaraylı futbolcuları beğenen Arda Güler'den açıklama: Sarı-Kırmızılılara kiralık mı gidecek?
Sputnik Türkiye
Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıkların ardından İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan milli yıldızın... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:18+0300
2024-03-05T12:18+0300
2024-03-05T12:18+0300
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açıklama
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.Fenerbahçe taraftarının tepkisinden sonra beğenilerini geri çeken milli yıldız, eleştiri oklarını üzerine çekerken kendisini destekleyenler de olmuştu.Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Arda Güler konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Galatasaray'a kiralık geleceği iddiasıMilan'ın Arda Güler'i 2 sezonluğuna kiralamak istediği için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Ayrıca yıldız futbolcu ile Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da gibi takımlar da ilgileniyor.Fotomaç'ın haberine göre sosyal medyada, Arda Güler'in Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayıldı. Fakat resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/besiktas-derbisinde-galatasarayin-galibiyeti-sonrasi-arda-gulerden-surpriz-hamle-1081332374.html
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arda güler, futbol, transfer, açıklama, galatasaray, galatasaray sk
arda güler, futbol, transfer, açıklama, galatasaray, galatasaray sk
Galatasaraylı futbolcuları beğenen Arda Güler'den açıklama: Sarı-Kırmızılılara kiralık mı gidecek?
Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıkların ardından İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan milli yıldızın Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan milli yıldız, Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaraylı futbolcuların fotoğraflarını beğenmesine dair açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe taraftarının tepkisinden sonra beğenilerini geri çeken milli yıldız, eleştiri oklarını üzerine çekerken kendisini destekleyenler de olmuştu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Arda Güler konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım."
Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası
Milan'ın Arda Güler'i 2 sezonluğuna kiralamak istediği için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Ayrıca yıldız futbolcu ile Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da gibi takımlar da ilgileniyor.
Fotomaç'ın haberine göre sosyal medyada, Arda Güler'in Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayıldı. Fakat resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor.