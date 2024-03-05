Ev alacaklara 'BDDK değişikliğe gitti' uyarısı: Kredi kısıtlamasından kimler muaf?

Yapılan son düzenleme iki kararın değerlendirilmesinde yaşanan kısıtlamayı kaldırmış oldu. Kişilerin tek konutu varsa ve bu konut afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli yapı tespit edilen bir yerde ise ve bu yerdeki yapı yıkıldıysa veya yıkım kararı alındıysa bu kişilerin mevcut durumda bir konutunun var olduğu değerlendirilmeyecek kredilerdeki sınırlandırma kaldırılmış kabul edilecek.

Kentsel dönüşüm kapsamında kişi gerek kentsel dönüşüm kredisi ile gerekse de başka bir yerden taşınmaz alırken sanki hiçbir evi yokmuş gibi kredi imkanından faydalanabilecek.