Ev alacaklara 'BDDK değişikliğe gitti' uyarısı: Kredi kısıtlamasından kimler muaf?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao ve kahve fiyatları füze gibi gidiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
12:05
84 dk
Dünya Bunu Konuşuyor: Alman Subayların Ses Kaydı.
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:32
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
17:42
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
19:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pakistan'dan BRICS'e başvuru
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240305/ev-alacaklara-bddk-degisiklige-gitti-uyarisi-kredi-kisitlamasindan-kimler-muaf-1081377675.html
Ev alacaklara 'BDDK değişikliğe gitti' uyarısı: Kredi kısıtlamasından kimler muaf?
Ev alacaklara 'BDDK değişikliğe gitti' uyarısı: Kredi kısıtlamasından kimler muaf?
Sputnik Türkiye
2023 yılında devreye alınan ikinci kez ev alacaklara kredi sınırlamasında bazı muafiyetler getirildi. Peki kredi sınırından kimler muaf tutulacak? Şu anda... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:13+0300
2024-03-05T09:13+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
ev
ev sahibi
satılık ev
ev sahipliği
kira
kira bedeli
kira yardımı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074648112_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a05668a3a30849022da04d06404931ee.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara yönelik kredi sınırlamasına istisna getirdi. Buna göre kentsel dönüşüm kapsamında riskli konutu olanlar için istisna getirildi. Peki kredi sınırı muafiyetinde şartlar neler?Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesiyle birlikte kredi faizlerinde de yukarı yönlü güncellemeler yaşanmıştı. Şu anda konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişinin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu?Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı:'2. eve yüzde 25 kredi sınırlaması vardı''Kredi kullanım oranı zorlaştırılmıştı'Kredi kısıtlamasından kimler muaf?Kredi muafiyeti için vergi şart mı?
https://sputniknews.com.tr/20240305/kredi-karti-limitlerine-duzenleme-sinyalini-uzmani-degerlendirdi-gelire-gore-sinirlama-mi-olacak-1081376832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074648112_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5e43e4a07e4329690ec6cb6a1d447f84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024
düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024

Ev alacaklara 'BDDK değişikliğe gitti' uyarısı: Kredi kısıtlamasından kimler muaf?

09:13 05.03.2024
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA
Abone ol
2023 yılında devreye alınan ikinci kez ev alacaklara kredi sınırlamasında bazı muafiyetler getirildi. Peki kredi sınırından kimler muaf tutulacak? Şu anda konut kredisinde faiz oranları ne durumda, 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişi ne kadar aylık taksit ödüyor?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara yönelik kredi sınırlamasına istisna getirdi. Buna göre kentsel dönüşüm kapsamında riskli konutu olanlar için istisna getirildi. Peki kredi sınırı muafiyetinde şartlar neler?
Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesiyle birlikte kredi faizlerinde de yukarı yönlü güncellemeler yaşanmıştı. Şu anda konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişinin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu?
Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı:
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kentsel dönüşüm sürecindeki riskli konut sahiplerine kredi kolaylığı getiren bir adım attı diyebiliriz. Bu çerçevede daha önce konut kredilerine getirilen bazı sınırlamalar kentsel dönüşüm kapsamına giren yapılar için kaldırılmış oldu. 15 Şubat 2024 tarihli ve 10849 karar sayılı yazı çerçevesinde daha önce 24 Ağustos tarihinde alınan 10656 ve 10655 sayılı kurul kararları kapsamında yüksek risk ağırlığı uygulaması ve konut malikliği durumu değerlendirilmesinde bir ek muafiyet sağlanmış oldu. Özet olarak BDDK kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi."

'2. eve yüzde 25 kredi sınırlaması vardı'

24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı karar çerçevesinde azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranında bir kısıtlama getirilmişti. Kısıtlama şuydu: Kişinin kendisinin, eşinin ve 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu bir konutu varsa bu kredi yüzde 75 azaltılarak uygulanıyordu. Bu ikinci eve yönelik bir kredi kısıtlamasıydı.

'Kredi kullanım oranı zorlaştırılmıştı'

Diğer yapılan düzenlemede yani 24 Ağustos 2023 tarihinde 10655 sayılı karar çerçevesinde ise teminat olarak alınan kredilerde risk ağırlığı yüzde 35’ten yüzde 150’ye çıkarılmıştı. Yani kredi kullanımı zorlaştırılmıştı.

Kredi kısıtlamasından kimler muaf?

Yapılan son düzenleme iki kararın değerlendirilmesinde yaşanan kısıtlamayı kaldırmış oldu. Kişilerin tek konutu varsa ve bu konut afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli yapı tespit edilen bir yerde ise ve bu yerdeki yapı yıkıldıysa veya yıkım kararı alındıysa bu kişilerin mevcut durumda bir konutunun var olduğu değerlendirilmeyecek kredilerdeki sınırlandırma kaldırılmış kabul edilecek.

Kentsel dönüşüm kapsamında kişi gerek kentsel dönüşüm kredisi ile gerekse de başka bir yerden taşınmaz alırken sanki hiçbir evi yokmuş gibi kredi imkanından faydalanabilecek.

Kredi muafiyeti için vergi şart mı?

Kredi muafiyetine girmesi için bunun belgelenmesi şart. Bu belgelenme yıkım yapıldıysa zaten bir yıkım ruhsatı alınmış olunuyor. Hatta yıkıldıktan sonra tapu kütüğünde bu yerin cins değişikliği yapılıyor ve arsa vasfına geri dönüyor. Yıkım kararı alınması da zaten tebliğ olarak maliklere gönderilen bir yazıdır. Zaten şu anda ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanılabiliyor. Söz konusu kısıtlama ilk evini alacaklara uygulanmayacak. Düzenleme zaten ikinci ev alımında mevcut ev kentsel dönüşüm kapsamında ise bu sınırlamanın kaldırılması çerçevesinde diyebiliriz.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
EKONOMİ
Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyalini uzmanı değerlendirdi: Gelire göre sınırlama mı olacak?
08:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала