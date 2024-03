https://sputniknews.com.tr/20240305/erkan-can-nasil-dolandirildigini-anlatti-uyku-sersemi-9-bin-dolar-gitti-1081383788.html

Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: 'Uyku sersemi, 9 bin dolar gitti'

05.03.2024

"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can konuk oldu. 65 yaşındaki Erkan Can dolandırılmasına dair konuştu.“Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersemi veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk" diyerek olayı anlatan Can şunları söyledi:Can sözlerini "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz" diyerek sonlandırdı.

