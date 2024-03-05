https://sputniknews.com.tr/20240305/erkan-can-nasil-dolandirildigini-anlatti-uyku-sersemi-9-bin-dolar-gitti-1081383788.html
Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: 'Uyku sersemi, 9 bin dolar gitti'
Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: 'Uyku sersemi, 9 bin dolar gitti'
Sputnik Türkiye
"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı. Can konuşmasında "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T11:00+0300
2024-03-05T11:00+0300
2024-03-05T11:00+0300
yaşam
erkan can
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
oyuncu
uyku
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"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can konuk oldu. 65 yaşındaki Erkan Can dolandırılmasına dair konuştu.“Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersemi veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk" diyerek olayı anlatan Can şunları söyledi:Can sözlerini "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz" diyerek sonlandırdı.
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erkan can, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, oyuncu, uyku
erkan can, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, oyuncu, uyku
Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: 'Uyku sersemi, 9 bin dolar gitti'
"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı. Can konuşmasında "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık" dedi.
"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can konuk oldu. 65 yaşındaki Erkan Can dolandırılmasına dair konuştu.
“Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersemi veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk" diyerek olayı anlatan Can şunları söyledi:
"Kıssadan hisseye yüzde 20 aldık. Azita aradı evde değildi, 'ne yapıyorsun' dedi ve o ana kadar 9 bin dolar gitti. Önemli değil ne yapalım. O sıra film var ve o filmde dolandırıcılık üzerine. Sonra yasal süreç başladı ve bekledik. Ömer’i aradım ve 'Bu filmi çekiyoruz' dedim."
Can sözlerini "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz" diyerek sonlandırdı.