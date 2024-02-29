https://sputniknews.com.tr/20240229/ali-ihsan-varol-dolandirildi-biz-yandik-siz-yanmayin-1081206951.html
Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Biz yandık, siz yanmayın'
Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Biz yandık, siz yanmayın'
Sputnik Türkiye
Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu. Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T10:09+0300
2024-02-29T10:09+0300
2024-02-29T10:09+0300
yaşam
ali ihsan varol
sunucu
dolandırıcılık
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103654/74/1036547461_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_a8f75f6694c0489062b955f58de0d524.jpg
Ali İhsan Varol sosyal medya hesabından dolandırıldığını duyurdu. Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurdu.X paylaşımınında "Dolandırıldık… arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor…" diyen Ali İhsan Varol, takipçilerine de uyarıda bulundu: "E-ofis dedikleri Aquapark AVM’nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/istanbulda-taksimetreyi-neden-acmadin-kavgasi-musteriden-taksiciye-sen-dolandirici-misin-1081129314.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103654/74/1036547461_152:0:1360:906_1920x0_80_0_0_6f7cfb1b5a94c4453151dd14912dba5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali ihsan varol, sunucu, dolandırıcılık
ali ihsan varol, sunucu, dolandırıcılık
Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Biz yandık, siz yanmayın'
Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu. Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.
Ali İhsan Varol sosyal medya hesabından dolandırıldığını duyurdu. Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.
Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurdu.
X paylaşımınında "Dolandırıldık… arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor…" diyen Ali İhsan Varol, takipçilerine de uyarıda bulundu: "E-ofis dedikleri Aquapark AVM’nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" diye yazdı.