https://sputniknews.com.tr/20240229/ali-ihsan-varol-dolandirildi-biz-yandik-siz-yanmayin-1081206951.html

Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Biz yandık, siz yanmayın'

Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Biz yandık, siz yanmayın'

Sputnik Türkiye

Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu. Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T10:09+0300

2024-02-29T10:09+0300

2024-02-29T10:09+0300

yaşam

ali ihsan varol

sunucu

dolandırıcılık

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103654/74/1036547461_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_a8f75f6694c0489062b955f58de0d524.jpg

Ali İhsan Varol sosyal medya hesabından dolandırıldığını duyurdu. Takipçilerine de seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını duyurdu.X paylaşımınında "Dolandırıldık… arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor…" diyen Ali İhsan Varol, takipçilerine de uyarıda bulundu: "E-ofis dedikleri Aquapark AVM’nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20240227/istanbulda-taksimetreyi-neden-acmadin-kavgasi-musteriden-taksiciye-sen-dolandirici-misin-1081129314.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali ihsan varol, sunucu, dolandırıcılık