https://sputniknews.com.tr/20240305/emniyet-mensuplari-kiyafet-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi-cizimler-yayimlandi-1081374818.html

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı: Çizimler yayımlandı

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı: Çizimler yayımlandı

Sputnik Türkiye

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T02:45+0300

2024-03-05T02:45+0300

2024-03-05T02:54+0300

türkiye

resmi gazete

polis

emniyet

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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin eklerinde polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler de yer aldı. Yönetmelik'te şu bilgiler yer aldı:MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, Ek-1/G, Ek-1/I ve Ek-2/B ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

https://sputniknews.com.tr/20240305/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-baskanligina-mustafa-yilmaz-atandi-1081372906.html

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