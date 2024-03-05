Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı: Çizimler yayımlandı
02:45 05.03.2024 (güncellendi: 02:54 05.03.2024)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
© AA
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Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin eklerinde polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler de yer aldı.
Yönetmelik'te şu bilgiler yer aldı:
MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, Ek-1/G, Ek-1/I ve Ek-2/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
© Resmi GazeteEmniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
1/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
© Resmi GazeteEmniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
2/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
© Resmi GazeteEmniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
3/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
© Resmi GazeteEmniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
4/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
1/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
2/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
3/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler
4/4
© Resmi Gazete
Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğinin eklerinde yer alan polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler