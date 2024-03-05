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Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliler 3 bin TL ikramiyelerini ne zaman alacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliler 3 bin TL ikramiyelerini ne zaman alacak?
Sputnik Türkiye
TBMM’de emeklilere bayramda 3 bin TL ikramiye verilmesi onaylandı. Bu paraların ne zaman yatacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T11:55+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi. Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.Emeklilerin bu paraya ne zaman emeklilerin hesabına yatacağını ise kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.Vedat Işıkhan “Hayırlı olsun. Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak” ifadelerini kullandı. Işıkhan ayrıca emekliler yılıyla ilgili desteklerin olacağını da açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/kredi-karti-limitlerine-duzenleme-sinyalini-uzmani-degerlendirdi-gelire-gore-sinirlama-mi-olacak-1081376832.html
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emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı
emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı

Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliler 3 bin TL ikramiyelerini ne zaman alacak?

11:55 05.03.2024 (güncellendi: 11:59 05.03.2024)
© AApara - TL - lira - ödeme
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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TBMM’de emeklilere bayramda 3 bin TL ikramiye verilmesi onaylandı. Bu paraların ne zaman yatacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan açıkladı.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi. Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.
Emeklilerin bu paraya ne zaman emeklilerin hesabına yatacağını ise kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.
Vedat Işıkhan “Hayırlı olsun. Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak” ifadelerini kullandı. Işıkhan ayrıca emekliler yılıyla ilgili desteklerin olacağını da açıkladı.
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