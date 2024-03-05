https://sputniknews.com.tr/20240305/elon-muskin-twitter-gecmisi-kapanmis-degil-bize-borcu-var--1081398170.html

Elon Musk'ın Twitter geçmişi kapanmış değil: 'Bize borcu var'

Elon Musk'ın Twitter geçmişi kapanmış değil: 'Bize borcu var'

Sputnik Türkiye

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ardından kovduğu yöneticileri, milyarderin borcunu ödemediğini iddia ederek bir dava daha açtı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T13:54+0300

2024-03-05T13:54+0300

2024-03-05T13:54+0300

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Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın almasının ardından işlerini kaybeden eski Twitter yöneticileri, kendilerine 128 milyon dolar ödenmemiş kıdem tazminatı borcu olduğunu iddia ederek milyarder teknoloji patronuna dava açtı. Pazartesi günü San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesinde Twitter'ın eski CEO'su Parag Agrawal ve diğer üç üst düzey yönetici adına açılan davada, Musk'ın Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından işten çıkarılan çalışanlara karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği iddia edildi. Daha sonra platformun adını X olarak değiştirdi. Eski yöneticilerin avukatları davada, "Bu Musk'ın oyun kitabı: diğer insanlara borçlu olduğu parayı elinde tutmak ve onları kendisine dava açmaya zorlamak Haksız olsa bile Musk, bunu karşılayabilecek durumda olmayanlara gecikme, güçlük ve masraf gibi sorunlar çıkartıyor" diye konuşuldu. Musk, eski yöneticilerin uygulamayı suistimal ettiğini savunmuştu Agrawal'ın Twitter'daki son tam yılı olan 2021'de toplam tazminatı 30 milyon doların üzerindeydi. Davaya göre Musk, yöneticilerin ağır ihmal ve kasıtlı suiistimal nedeniyle işten çıkarıldığını ve bu nedenle onlara kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmayacağını iddia etti. Davacılar, Twitter'ın yeni sahibinin bu iddiaları destekleyecek spesifik iddialarda bulunmadığını ve çalışanlarının bir yıl boyunca önceden belirlenmiş sonucunu destekleyecek gerçekler ortaya koymaya çalışarak itiraz sürecini uzattığını' iddia etti.Forbes dergisi tarafından 200 milyar doların üzerinde bir servete sahip olduğu tahmin edilen Musk, eski Twitter yöneticileri ve mühendislerinin 500 milyon dolarlık kıdem tazminatı taleplerinin yanı sıra ev sahipleri ve satıcılara olan yükümlülüklerin ödenmediğini iddia eden çok sayıda davayla da karşı karşıya. İşten çıkarılan yöneticilerin avukatları, "Musk faturalarını ödemiyor, kuralların kendisi için geçerli olmadığına inanıyor ve servetini ve gücünü kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi ezmek için kullanıyor" ifadelerini kullandı.

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elon musk, twitter , x, sosyal medya, ceo, dava