https://sputniknews.com.tr/20240305/amazonun-sahibi-jeff-bezos-dunyanin-en-zengini-unvanini-elon-musktan-geri-aldi--1081385736.html
Jeff Bezos, dünyanın en zengini ünvanını Elon Musk'tan geri aldı
Jeff Bezos, dünyanın en zengini ünvanını Elon Musk'tan geri aldı
Sputnik Türkiye
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos 2024'te 23 milyar dolar kazanırken, Musk 31 milyar dolar zarara uğradı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T11:52+0300
2024-03-05T11:52+0300
2024-03-05T11:59+0300
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Dünyanın en büyük alışveriş platformlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz sene dünyanın en zengin insanı ünvanını Elon Musk'a kaptırmıştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin salı günü açıkladığı bilgilere göre, Amazon'un kurucusunu Bezos'un net serveti şu an 200 milyar doları geçti. Elon Musk'un servetinin 198 milyar dolar olduğu belirtilirken, Bezos'un tekrardan Musk'u geçtiği görüldü. Tesla da düşüşte Amazon'un hisse fiyatı bu yıl yüzde 18'den fazla artarken Tesla'nınki de yüzde 24 düştü. Bu ayın başlarında 8,5 milyar dolarlık Amazon hissesi satmasına rağmen Bezos, yüzde 9,56 hisseyle e-ticaret devinin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Musk'ın Tesla'da yaklaşık yüzde 20'lik hissesi bulunuyor. X ve SpaceX'i de yöneten Musk, şu anda 197 milyar dolarla üçüncü sırada yer alan lüks ürünler şirketi LVMH'nin başkanı ve CEO'su Bernard Arnault'u devirdikten sonra Mayıs ayında zenginler listesinin zirvesine yükselmişti. Borsadaki dalgalanmalar ve diğer ekonomik verilere dayanan sıralamada Bezos, Musk ve Arnault son yıllarda en üst sıralarda yer almak için yarıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/elon-muskun-sirketi-starlink-mogolistanda-kullanilmaya-baslandi--1081248922.html
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elon musk, tesla, amazon, jeff bezos, spacex, zengin, milyarder, dolar milyarderi, milyarderler raporu, bloomberg milyarderler endeksi, gelir
Jeff Bezos, dünyanın en zengini ünvanını Elon Musk'tan geri aldı
11:52 05.03.2024 (güncellendi: 11:59 05.03.2024)
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos 2024'te 23 milyar dolar kazanırken, Musk 31 milyar dolar zarara uğradı.
Dünyanın en büyük alışveriş platformlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz sene dünyanın en zengin insanı ünvanını Elon Musk'a kaptırmıştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin salı günü açıkladığı bilgilere göre, Amazon'un kurucusunu Bezos'un net serveti şu an 200 milyar doları geçti. Elon Musk'un servetinin 198 milyar dolar olduğu belirtilirken, Bezos'un tekrardan Musk'u geçtiği görüldü.
Amazon'un hisse fiyatı bu yıl yüzde 18'den fazla artarken Tesla'nınki de yüzde 24 düştü. Bu ayın başlarında 8,5 milyar dolarlık Amazon hissesi satmasına rağmen Bezos, yüzde 9,56 hisseyle e-ticaret devinin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.
Musk'ın Tesla'da yaklaşık yüzde 20'lik hissesi bulunuyor.
X ve SpaceX'i de yöneten Musk, şu anda 197 milyar dolarla üçüncü sırada yer alan lüks ürünler şirketi LVMH'nin başkanı ve CEO'su Bernard Arnault'u devirdikten sonra Mayıs ayında zenginler listesinin zirvesine yükselmişti. Borsadaki dalgalanmalar ve diğer ekonomik verilere dayanan sıralamada Bezos, Musk ve Arnault son yıllarda en üst sıralarda yer almak için yarıştı.