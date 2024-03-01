https://sputniknews.com.tr/20240301/elon-muskun-sirketi-starlink-mogolistanda-kullanilmaya-baslandi--1081248922.html
Elon Musk duyurdu: Starlink Moğolistan'a internet sağlamaya başladı
Elon Musk duyurdu: Starlink Moğolistan'a internet sağlamaya başladı
Sputnik Türkiye
Starlink şirketi, Moğolistan'da aktif olarak internet sağlamaya başladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T10:27+0300
2024-03-01T10:27+0300
2024-03-01T10:37+0300
dünya
elon musk
uydu
starlink
internet
moğolistan
doğal kaynaklar
yeraltı kaynaklar
uzay
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Geçen yıl Moğolistan hükümetinin uzay teknolojisini geliştirme ve internet seviyesini yükseltmek için Elon Musk'un firması Starlink ile anlaşma yaptığını duyurması ardından, Mart ayından itibaren ülkede internete uydular aracılığıyla ulaşım başladı. Hükümetten yapılan açıklamada, Fransız şirketi Thales Alenia Space tarafından inşa edilen uydunun Moğolistan'ın afet yönetimini ve acil durum müdahalesini iyileştirmek, geniş bant internet erişimini artırmak ve diğer amaçların yanı sıra bilimsel araştırma ve eğitimini desteklemekle görevli olduğu belirtildi.Ayın başından itibaren ülkede Starlink'in uydularına sahip kişiler internete hızlı seviyede ulaşabilecek. Yeraltı kaynak bakımından zengin Moğolistan'ın Musk ile işbirliğinde elektrikli araç tedarik zincirinde kritik malzemeler olan geniş nadir toprak mineralleri ve bakır birikintilerine sahip olduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/musk-abd-en-tehlikeli-suclularin-siginagi-haline-geldi-1081165436.html
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elon musk, uydu, starlink, internet, moğolistan, doğal kaynaklar, yeraltı kaynaklar, uzay
elon musk, uydu, starlink, internet, moğolistan, doğal kaynaklar, yeraltı kaynaklar, uzay
Elon Musk duyurdu: Starlink Moğolistan'a internet sağlamaya başladı
10:27 01.03.2024 (güncellendi: 10:37 01.03.2024)
Starlink şirketi, Moğolistan'da aktif olarak internet sağlamaya başladı.
Geçen yıl Moğolistan hükümetinin uzay teknolojisini geliştirme ve internet seviyesini yükseltmek için Elon Musk'un firması Starlink ile anlaşma yaptığını duyurması ardından, Mart ayından itibaren ülkede internete uydular aracılığıyla ulaşım başladı.
Hükümetten yapılan açıklamada, Fransız şirketi Thales Alenia Space tarafından inşa edilen uydunun Moğolistan'ın afet yönetimini ve acil durum müdahalesini iyileştirmek, geniş bant internet erişimini artırmak ve diğer amaçların yanı sıra bilimsel araştırma ve eğitimini desteklemekle görevli olduğu belirtildi.
Ayın başından itibaren ülkede Starlink'in uydularına sahip kişiler internete hızlı seviyede ulaşabilecek.
Yeraltı kaynak bakımından zengin Moğolistan'ın Musk ile işbirliğinde elektrikli araç tedarik zincirinde kritik malzemeler olan geniş nadir toprak mineralleri ve bakır birikintilerine sahip olduğu biliniyor.