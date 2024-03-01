https://sputniknews.com.tr/20240301/elon-muskun-sirketi-starlink-mogolistanda-kullanilmaya-baslandi--1081248922.html

Elon Musk duyurdu: Starlink Moğolistan'a internet sağlamaya başladı

Elon Musk duyurdu: Starlink Moğolistan'a internet sağlamaya başladı

Sputnik Türkiye

Starlink şirketi, Moğolistan'da aktif olarak internet sağlamaya başladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T10:27+0300

2024-03-01T10:27+0300

2024-03-01T10:37+0300

dünya

elon musk

uydu

starlink

internet

moğolistan

doğal kaynaklar

yeraltı kaynaklar

uzay

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061626382_0:0:927:521_1920x0_80_0_0_cd476c326884792052907ebcb4286d21.jpg

Geçen yıl Moğolistan hükümetinin uzay teknolojisini geliştirme ve internet seviyesini yükseltmek için Elon Musk'un firması Starlink ile anlaşma yaptığını duyurması ardından, Mart ayından itibaren ülkede internete uydular aracılığıyla ulaşım başladı. Hükümetten yapılan açıklamada, Fransız şirketi Thales Alenia Space tarafından inşa edilen uydunun Moğolistan'ın afet yönetimini ve acil durum müdahalesini iyileştirmek, geniş bant internet erişimini artırmak ve diğer amaçların yanı sıra bilimsel araştırma ve eğitimini desteklemekle görevli olduğu belirtildi.Ayın başından itibaren ülkede Starlink'in uydularına sahip kişiler internete hızlı seviyede ulaşabilecek. Yeraltı kaynak bakımından zengin Moğolistan'ın Musk ile işbirliğinde elektrikli araç tedarik zincirinde kritik malzemeler olan geniş nadir toprak mineralleri ve bakır birikintilerine sahip olduğu biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240228/musk-abd-en-tehlikeli-suclularin-siginagi-haline-geldi-1081165436.html

moğolistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, uydu, starlink, internet, moğolistan, doğal kaynaklar, yeraltı kaynaklar, uzay