Çin'den eşit ve çok kutuplu dünya vurgusu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao ve kahve fiyatları füze gibi gidiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
12:05
84 dk
Dünya Bunu Konuşuyor: Alman Subayların Ses Kaydı.
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:32
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzuvlarını kaybetmiş çocuklar için 3D yazıcıyla 'robot el' üreten dernek
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Bu insanlar, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçecek. Geçerken bir kısmı da burada kalacak'
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
17:42
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
19:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BRICS dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
19:09
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
19:20
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
19:31
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240305/cinden-esit-ve-cok-kutuplu-dunya-vurgusu-1081403907.html
Çin'den eşit ve çok kutuplu dünya vurgusu
Çin'den eşit ve çok kutuplu dünya vurgusu
Sputnik Türkiye
Çin hükümetinin danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 14. döneminin ikinci yıllık genel kurul toplantısında sunduğu... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:17+0300
2024-03-05T16:17+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
yeni dünya düzeni
çok kutuplu dünya
abd hegemonyası
birleşmiş milletler (bm)
eşitlik
dış politika
ekonomi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081403718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d8631c215a7bfbb096ed6221964ee5b.jpg
Başkent Pekin'deki Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katılırken, oturumda, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning, komitenin çalışma raporunu meclise sundu.Vang, raporun sunumunda yaptığı konuşmada, ülkenin reform ve dışa açılma sürecinin derinleştirilmesi, yüksek kalite kalkınma hedefinin ve sosyal istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.Raporda, eşit ve çok kutuplu bir dünyadan yana olan Çin’in, 2024 sosyo-ekonomik kalkınma planına göre bu yıl ‘yeni tür uluslararası ilişki’ türünü teşvik edeceği vurgulanırken, açıklamada, “Adil ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyoruz, yeni bir uluslararası ilişkiler türünü teşvik edeceğiz" denildi.Belgede Çin'in bağımsız ve özerk barışçıl bir dış politikaya kararlılıkla bağlı kalması, barışçıl kalkınma yolunu izlemesi ve karşılıklı yarar ve kazan-kazan merkezli dışa açılma stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği de kaydedildi.Çin’in aynı zamanda despotizme, hegemonyaya ve zorbalığa karşı çıktığı da belirtilirken, uluslararası ilişkilerde eşitlik ve adaleti savunduğu da kaydedildi.Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, ülke ekonomisinin toparlanma ve uzun dönem büyüme temellerinin sağlamlığına güvendiklerini ifade ederken, “Yasama gündemi, yüksek kalite kalkınma ve ekonomik reformları kurumsallaştıracak yasal düzenleme ve değişikliklere odaklanacak” diye konuştu.Luo, Çin'in üst düzey dışa açılma sürecini sürdüreceğini ve bunun için yasal temeli sürekli olarak güçlendireceğini belirterek, "Çin, dışa açılma ve reform sürecine ulusal politika olarak bağlıdır ve dış ilişkilerini ve alışverişlerini geliştirmeye, yabancılara ve yurt dışındaki şirketlere kucak açmayı sürdürecektir. Çin'in kapısı dünyaya daima açık olacak, asla kapanmayacaktır" ifadesini kullandı.Merkez Bankasının rolü güçlendirilecekÇUHK, yeni yasama dönemi için özel sektörü desteklemeye yönelik yeni bir yasa ile yeni bir gümrük tarife yasasının yanı sıra, sınır sağlığı ve karantina yasalarında değişiklikler ve yabancılarla bağlantılı yasalarda iyileştirmeler planlanıyor.Ayrıca Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinin çalışma esaslarını belirleyen 1980 tarihli Devlet Konseyi Organik Yasasında, Merkez Bankasının ulusal politikaların uygulanmasındaki rolünü güçlendirecek değişiklik yapılması öngörülüyor.Çin'in 2023'te ihracatı yüzde 4.6, ithalatı ise yüzde 5.5 azalmış, ülkeye gelen yabancı yatırımlar 25 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.Küresel jeopolitik gerilimler, batı ülkelerinin Çin'e ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yaklaşımı ve tedarik zincirlerindeki değişimler, ülkenin tedarik ve yatırım destinasyonu olarak rolünü olumsuz etkilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/orban-batinin-hegemonyasi-sona-erdi-yeni-dunya-duzeni-kuruluyor-1081402876.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081403718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d19108d1e7af9adcbc0036c7302a72fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, yeni dünya düzeni, çok kutuplu dünya, abd hegemonyası, birleşmiş milletler (bm), eşitlik, dış politika, ekonomi
çin, çin halk cumhuriyeti, yeni dünya düzeni, çok kutuplu dünya, abd hegemonyası, birleşmiş milletler (bm), eşitlik, dış politika, ekonomi

Çin'den eşit ve çok kutuplu dünya vurgusu

16:17 05.03.2024
© AP Photo / Tatan SyuflanaÇin Halk Siyasi Danışma Konferansı
Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Abone ol
Çin hükümetinin danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 14. döneminin ikinci yıllık genel kurul toplantısında sunduğu raporunda, ülkenin eşit ve çok kutuplu dünyadan yana olduğunun altı çizildi.
Başkent Pekin'deki Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katılırken, oturumda, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning, komitenin çalışma raporunu meclise sundu.
Vang, raporun sunumunda yaptığı konuşmada, ülkenin reform ve dışa açılma sürecinin derinleştirilmesi, yüksek kalite kalkınma hedefinin ve sosyal istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.
Raporda, eşit ve çok kutuplu bir dünyadan yana olan Çin’in, 2024 sosyo-ekonomik kalkınma planına göre bu yıl ‘yeni tür uluslararası ilişki’ türünü teşvik edeceği vurgulanırken, açıklamada, “Adil ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyoruz, yeni bir uluslararası ilişkiler türünü teşvik edeceğiz" denildi.
Belgede Çin'in bağımsız ve özerk barışçıl bir dış politikaya kararlılıkla bağlı kalması, barışçıl kalkınma yolunu izlemesi ve karşılıklı yarar ve kazan-kazan merkezli dışa açılma stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği de kaydedildi.
Çin’in aynı zamanda despotizme, hegemonyaya ve zorbalığa karşı çıktığı da belirtilirken, uluslararası ilişkilerde eşitlik ve adaleti savunduğu da kaydedildi.
Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, ülke ekonomisinin toparlanma ve uzun dönem büyüme temellerinin sağlamlığına güvendiklerini ifade ederken, “Yasama gündemi, yüksek kalite kalkınma ve ekonomik reformları kurumsallaştıracak yasal düzenleme ve değişikliklere odaklanacak” diye konuştu.
Luo, Çin'in üst düzey dışa açılma sürecini sürdüreceğini ve bunun için yasal temeli sürekli olarak güçlendireceğini belirterek, "Çin, dışa açılma ve reform sürecine ulusal politika olarak bağlıdır ve dış ilişkilerini ve alışverişlerini geliştirmeye, yabancılara ve yurt dışındaki şirketlere kucak açmayı sürdürecektir. Çin'in kapısı dünyaya daima açık olacak, asla kapanmayacaktır" ifadesini kullandı.

Merkez Bankasının rolü güçlendirilecek

ÇUHK, yeni yasama dönemi için özel sektörü desteklemeye yönelik yeni bir yasa ile yeni bir gümrük tarife yasasının yanı sıra, sınır sağlığı ve karantina yasalarında değişiklikler ve yabancılarla bağlantılı yasalarda iyileştirmeler planlanıyor.
Ayrıca Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinin çalışma esaslarını belirleyen 1980 tarihli Devlet Konseyi Organik Yasasında, Merkez Bankasının ulusal politikaların uygulanmasındaki rolünü güçlendirecek değişiklik yapılması öngörülüyor.
Çin'in 2023'te ihracatı yüzde 4.6, ithalatı ise yüzde 5.5 azalmış, ülkeye gelen yabancı yatırımlar 25 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.
Küresel jeopolitik gerilimler, batı ülkelerinin Çin'e ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yaklaşımı ve tedarik zincirlerindeki değişimler, ülkenin tedarik ve yatırım destinasyonu olarak rolünü olumsuz etkilemişti.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
DÜNYA
Orban: Batı'nın hegemonyası sona erdi, yeni dünya düzeni kuruluyor
15:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала