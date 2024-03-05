https://sputniknews.com.tr/20240305/cinden-esit-ve-cok-kutuplu-dunya-vurgusu-1081403907.html

Çin'den eşit ve çok kutuplu dünya vurgusu

Çin'den eşit ve çok kutuplu dünya vurgusu

Sputnik Türkiye

Çin hükümetinin danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 14. döneminin ikinci yıllık genel kurul toplantısında sunduğu... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T16:17+0300

2024-03-05T16:17+0300

2024-03-05T16:17+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

yeni dünya düzeni

çok kutuplu dünya

abd hegemonyası

birleşmiş milletler (bm)

eşitlik

dış politika

ekonomi

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Başkent Pekin'deki Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katılırken, oturumda, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning, komitenin çalışma raporunu meclise sundu.Vang, raporun sunumunda yaptığı konuşmada, ülkenin reform ve dışa açılma sürecinin derinleştirilmesi, yüksek kalite kalkınma hedefinin ve sosyal istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.Raporda, eşit ve çok kutuplu bir dünyadan yana olan Çin’in, 2024 sosyo-ekonomik kalkınma planına göre bu yıl ‘yeni tür uluslararası ilişki’ türünü teşvik edeceği vurgulanırken, açıklamada, “Adil ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyoruz, yeni bir uluslararası ilişkiler türünü teşvik edeceğiz" denildi.Belgede Çin'in bağımsız ve özerk barışçıl bir dış politikaya kararlılıkla bağlı kalması, barışçıl kalkınma yolunu izlemesi ve karşılıklı yarar ve kazan-kazan merkezli dışa açılma stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği de kaydedildi.Çin’in aynı zamanda despotizme, hegemonyaya ve zorbalığa karşı çıktığı da belirtilirken, uluslararası ilişkilerde eşitlik ve adaleti savunduğu da kaydedildi.Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, ülke ekonomisinin toparlanma ve uzun dönem büyüme temellerinin sağlamlığına güvendiklerini ifade ederken, “Yasama gündemi, yüksek kalite kalkınma ve ekonomik reformları kurumsallaştıracak yasal düzenleme ve değişikliklere odaklanacak” diye konuştu.Luo, Çin'in üst düzey dışa açılma sürecini sürdüreceğini ve bunun için yasal temeli sürekli olarak güçlendireceğini belirterek, "Çin, dışa açılma ve reform sürecine ulusal politika olarak bağlıdır ve dış ilişkilerini ve alışverişlerini geliştirmeye, yabancılara ve yurt dışındaki şirketlere kucak açmayı sürdürecektir. Çin'in kapısı dünyaya daima açık olacak, asla kapanmayacaktır" ifadesini kullandı.Merkez Bankasının rolü güçlendirilecekÇUHK, yeni yasama dönemi için özel sektörü desteklemeye yönelik yeni bir yasa ile yeni bir gümrük tarife yasasının yanı sıra, sınır sağlığı ve karantina yasalarında değişiklikler ve yabancılarla bağlantılı yasalarda iyileştirmeler planlanıyor.Ayrıca Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinin çalışma esaslarını belirleyen 1980 tarihli Devlet Konseyi Organik Yasasında, Merkez Bankasının ulusal politikaların uygulanmasındaki rolünü güçlendirecek değişiklik yapılması öngörülüyor.Çin'in 2023'te ihracatı yüzde 4.6, ithalatı ise yüzde 5.5 azalmış, ülkeye gelen yabancı yatırımlar 25 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.Küresel jeopolitik gerilimler, batı ülkelerinin Çin'e ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yaklaşımı ve tedarik zincirlerindeki değişimler, ülkenin tedarik ve yatırım destinasyonu olarak rolünü olumsuz etkilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/orban-batinin-hegemonyasi-sona-erdi-yeni-dunya-duzeni-kuruluyor-1081402876.html

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çin, çin halk cumhuriyeti, yeni dünya düzeni, çok kutuplu dünya, abd hegemonyası, birleşmiş milletler (bm), eşitlik, dış politika, ekonomi