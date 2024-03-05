https://sputniknews.com.tr/20240305/brezilya-lideri-lula-putinle-her-zaman-cok-iyi-bir-iliskim-oldu-1081403001.html

Brezilya lideri Lula: Putin’le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu

Brezilya lideri Lula: Putin’le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BM Güvenlik Konseyinde daimi üyelik için yaptıkları başvuruya Rusya’dan destek almalarının çok önemli... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T16:00+0300

2024-03-05T16:00+0300

2024-03-05T16:00+0300

dünya

brezilya

luiz inacio lula da silva

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

rusya

vladimir putin

dmitriy medvedev

imf

uluslararası para fonu (imf)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065579863_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_50fbecf0c889dfd0f89cbabb1d17a1c3.jpg

Youtube’da Metropoles adlı kanalın paylaştığı videoya göre Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşme sırasında, Rusya lideri Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitriy Medvedev ile ilişkiye dair çok güzel anıları olduğunu dile getirdi.Lula, “Putin ve Medvedev ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu” şeklinde konuştu.BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik için yaptıkları başvuruya Rusya’nın destek vermesini takdir eden ülke lideri, “Rusya gibi ülkelerin Brezilya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne katılmasına destek vermesi çok önemli bir siyasi andı. Öte yandan ABD hiçbir zaman bu konuya ilgi duymadı” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’nın bağımsız dış politikasını takdir ettiklerini ve bu ülkenin BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üye olma isteğine destek verdiklerini dile getirmişti.Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelere daimi üyelik verilmesinin Güvenlik Konseyi’ne çeşitlilik katmayacağı için Hindistan ve Brezilya’yı daimi üyeliğe layık adaylar olarak gördüğünü kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240224/brezilya-devlet-baskani-yineledi-bu-bir-soykirim-degilse-soykirimin-ne-oldugunu-bilmiyorum-1081055557.html

brezilya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, luiz inacio lula da silva, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, vladimir putin, dmitriy medvedev, imf, uluslararası para fonu (imf)