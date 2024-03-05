https://sputniknews.com.tr/20240305/brezilya-lideri-lula-putinle-her-zaman-cok-iyi-bir-iliskim-oldu-1081403001.html
Brezilya lideri Lula: Putin’le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu
Brezilya lideri Lula: Putin’le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BM Güvenlik Konseyinde daimi üyelik için yaptıkları başvuruya Rusya’dan destek almalarının çok önemli... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:00+0300
2024-03-05T16:00+0300
2024-03-05T16:00+0300
dünya
brezilya
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birleşmiş milletler (bm)
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dmitriy medvedev
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Youtube’da Metropoles adlı kanalın paylaştığı videoya göre Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşme sırasında, Rusya lideri Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitriy Medvedev ile ilişkiye dair çok güzel anıları olduğunu dile getirdi.Lula, “Putin ve Medvedev ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu” şeklinde konuştu.BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik için yaptıkları başvuruya Rusya’nın destek vermesini takdir eden ülke lideri, “Rusya gibi ülkelerin Brezilya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne katılmasına destek vermesi çok önemli bir siyasi andı. Öte yandan ABD hiçbir zaman bu konuya ilgi duymadı” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’nın bağımsız dış politikasını takdir ettiklerini ve bu ülkenin BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üye olma isteğine destek verdiklerini dile getirmişti.Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelere daimi üyelik verilmesinin Güvenlik Konseyi’ne çeşitlilik katmayacağı için Hindistan ve Brezilya’yı daimi üyeliğe layık adaylar olarak gördüğünü kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/brezilya-devlet-baskani-yineledi-bu-bir-soykirim-degilse-soykirimin-ne-oldugunu-bilmiyorum-1081055557.html
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brezilya, luiz inacio lula da silva, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, vladimir putin, dmitriy medvedev, imf, uluslararası para fonu (imf)
brezilya, luiz inacio lula da silva, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, vladimir putin, dmitriy medvedev, imf, uluslararası para fonu (imf)
Brezilya lideri Lula: Putin’le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BM Güvenlik Konseyinde daimi üyelik için yaptıkları başvuruya Rusya’dan destek almalarının çok önemli olduğunu belirtti.
Youtube’da Metropoles adlı kanalın paylaştığı videoya göre Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşme sırasında, Rusya lideri Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitriy Medvedev ile ilişkiye dair çok güzel anıları olduğunu dile getirdi.
Lula, “Putin ve Medvedev ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu” şeklinde konuştu.
BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik için yaptıkları başvuruya Rusya’nın destek vermesini takdir eden ülke lideri, “Rusya gibi ülkelerin Brezilya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne katılmasına destek vermesi çok önemli bir siyasi andı. Öte yandan ABD hiçbir zaman bu konuya ilgi duymadı” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya’nın bağımsız dış politikasını takdir ettiklerini ve bu ülkenin BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üye olma isteğine destek verdiklerini dile getirmişti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelere daimi üyelik verilmesinin Güvenlik Konseyi’ne çeşitlilik katmayacağı için Hindistan ve Brezilya’yı daimi üyeliğe layık adaylar olarak gördüğünü kaydetmişti.