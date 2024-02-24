https://sputniknews.com.tr/20240224/brezilya-devlet-baskani-yineledi-bu-bir-soykirim-degilse-soykirimin-ne-oldugunu-bilmiyorum-1081055557.html

Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail'e: 'Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum'

Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail'e: 'Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum'

Sputnik Türkiye

Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha 'soykırım' olarak nitelendirdi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T13:24+0300

2024-02-24T13:24+0300

2024-02-24T13:24+0300

israil- filistin çatışması

luiz inacio lula da silva

brezilya

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

adolf hitler

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.Lula da Silva, "İsrail hükümetinin Filistin halkına yaptığı şey bir savaş değil, soykırımdır çünkü kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Askerler ölmüyor, kadınlar ve çocuklar hastanede ölüyor. Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.İsrail ile uyum içinde 'özgür ve bağımsız' bir Filistin devletini savunduklarını vurgulayan Lula da Silva, bu konuda politikalarının 'net' olduğunu belirtti.BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiriLula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne de tepki göstererek "Bugün hiçbir şeyi temsil etmiyor, herhangi bir karar almıyor yani barış için hiçbir şey yapmıyor. Bugün dünyada ikiyüzlülük çok fazla, politika ise oldukça az. Gazze'de olanları kabul etmediğimiz gibi, Ukrayna'daki savaşı da kabul edemeyiz" dedi.BM Güvenlik Konseyi'nde reform gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarının altını çizen Lula da Silva, veto hakkına sahip ülkelerin demokratik davranmadığını kaydetti.Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 30 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Lula da Silva, "İnsanların, Gazze'de olup biteni anlamaması mümkün değil" diye konuştu.Lula da Silva, 18 Şubat'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'yi işgalini, 'soykırım' ifadesiyle nitelendirmiş ve Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html

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luiz inacio lula da silva, brezilya, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), adolf hitler