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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/bm-raportorleri-acikladi-israil-gazzedeki-insanlari-kasitli-olarak-ac-birakiyor-1081401427.html
BM raportörleri açıkladı: 'İsrail Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bırakıyor'
BM raportörleri açıkladı: 'İsrail Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bırakıyor'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in, Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bıraktığını ve insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:51+0300
2024-03-05T14:51+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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birleşmiş milletler (bm)
raportör
katliam
açlık
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BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Söz konusu açıklamada, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak en az 118 kişiyi öldürmesi kınanırken, abluka altındaki bölgede açlık ve yerel gıda üretim sisteminin yok edilmesi bir 'katliam' olarak nitelendirildi.Bu durum açıklamada, "İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor" cümlesi ile ifade edilirken İsrail'e sivilleri aç bırakma ve hedef almayı bırakması çağrısında bulunuldu.Yardım konvoylarının koordinatlarının İsrail ile paylaşılmasına rağmen İsrail'in bunlara birçok kez ateş açtığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası yasal yükümlülüklerine ve Uluslararası Adalet Divanının geçici tedbir kararlarına uymadığı ve 'vahşet suçları' işlemeye devam ettiği not düşüldü.Açıklamada, "İsrail, kontrol noktalarında teslimatları engelleyerek, insani yardım konvoylarını bombalayarak ve insani yardım arayan sivillere ateş ederek Gazze'ye insani yardım girişini sistematik olarak reddediyor ve kısıtlıyor" cümlesi kaydedildi.Yine açıklamada şu ifadeler yer aldı:İnsan haklarına saygıyı tesis etme ve uluslararası insancıl hukukun İsrail tarafından ihlal edilmesini durdurma görevinin bir parçası olarak tüm ülkelere çağrı yapılan açıklamada, İsrail'e silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması yönündeki çağrı da yinelendi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/israil-ordusu-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-1081379036.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, birleşmiş milletler (bm), raportör, katliam, açlık

BM raportörleri açıkladı: 'İsrail Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bırakıyor'

14:51 05.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in, Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bıraktığını ve insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını bilerek hedef aldığını dile getirdi.
BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak en az 118 kişiyi öldürmesi kınanırken, abluka altındaki bölgede açlık ve yerel gıda üretim sisteminin yok edilmesi bir 'katliam' olarak nitelendirildi.
Bu durum açıklamada, "İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor" cümlesi ile ifade edilirken İsrail'e sivilleri aç bırakma ve hedef almayı bırakması çağrısında bulunuldu.
Yardım konvoylarının koordinatlarının İsrail ile paylaşılmasına rağmen İsrail'in bunlara birçok kez ateş açtığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası yasal yükümlülüklerine ve Uluslararası Adalet Divanının geçici tedbir kararlarına uymadığı ve 'vahşet suçları' işlemeye devam ettiği not düşüldü.
Açıklamada, "İsrail, kontrol noktalarında teslimatları engelleyerek, insani yardım konvoylarını bombalayarak ve insani yardım arayan sivillere ateş ederek Gazze'ye insani yardım girişini sistematik olarak reddediyor ve kısıtlıyor" cümlesi kaydedildi.
Yine açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Çocukların yetersiz beslenme, susuzluk ve açlıktan ölmeye başlaması karşısında dehşete kapıldık. Çocuklar bu şekilde ölmeye başladığında, muhtemelen kıtlığın çoktan başladığı ya da çok yakında olduğu anlaşılır.
İnsan haklarına saygıyı tesis etme ve uluslararası insancıl hukukun İsrail tarafından ihlal edilmesini durdurma görevinin bir parçası olarak tüm ülkelere çağrı yapılan açıklamada, İsrail'e silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması yönündeki çağrı da yinelendi.
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