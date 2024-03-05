https://sputniknews.com.tr/20240305/bm-raportorleri-acikladi-israil-gazzedeki-insanlari-kasitli-olarak-ac-birakiyor-1081401427.html

BM raportörleri açıkladı: 'İsrail Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bırakıyor'

BM raportörleri açıkladı: 'İsrail Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bırakıyor'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in, Gazze'deki insanları kasıtlı olarak aç bıraktığını ve insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T14:51+0300

2024-03-05T14:51+0300

2024-03-05T14:51+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

birleşmiş milletler (bm)

raportör

katliam

açlık

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BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Söz konusu açıklamada, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak en az 118 kişiyi öldürmesi kınanırken, abluka altındaki bölgede açlık ve yerel gıda üretim sisteminin yok edilmesi bir 'katliam' olarak nitelendirildi.Bu durum açıklamada, "İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor" cümlesi ile ifade edilirken İsrail'e sivilleri aç bırakma ve hedef almayı bırakması çağrısında bulunuldu.Yardım konvoylarının koordinatlarının İsrail ile paylaşılmasına rağmen İsrail'in bunlara birçok kez ateş açtığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası yasal yükümlülüklerine ve Uluslararası Adalet Divanının geçici tedbir kararlarına uymadığı ve 'vahşet suçları' işlemeye devam ettiği not düşüldü.Açıklamada, "İsrail, kontrol noktalarında teslimatları engelleyerek, insani yardım konvoylarını bombalayarak ve insani yardım arayan sivillere ateş ederek Gazze'ye insani yardım girişini sistematik olarak reddediyor ve kısıtlıyor" cümlesi kaydedildi.Yine açıklamada şu ifadeler yer aldı:İnsan haklarına saygıyı tesis etme ve uluslararası insancıl hukukun İsrail tarafından ihlal edilmesini durdurma görevinin bir parçası olarak tüm ülkelere çağrı yapılan açıklamada, İsrail'e silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması yönündeki çağrı da yinelendi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/israil-ordusu-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-1081379036.html

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, birleşmiş milletler (bm), raportör, katliam, açlık