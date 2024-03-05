https://sputniknews.com.tr/20240305/bakan-tekinden-yeni-mufredat-aciklamasi-kademeli-gecis-nedir-ilk-hangi-siniflarda-uygulanacak-1081388591.html

Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Kademeli geçiş nedir, ilk hangi sınıflarda uygulanacak?

Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Kademeli geçiş nedir, ilk hangi sınıflarda uygulanacak?

Sputnik Türkiye

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen yeni müfredata ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T12:47+0300

2024-03-05T12:47+0300

2024-03-05T12:52+0300

türkiye

müfredat

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

il milli eğitim müdürlüğü

yusuf tekin

açıklama

müfredat

lise müfredatı

eğitim müfredatı

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Düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.Müfredat konusunda bir ilerleme olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması sürüyor. Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. Bir dersin programı 800 sayfa. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler" diye konuştu.İlk hangi sınıflarda uygulanacak?Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredatın yeni eğitim öğretim yılına yetişip yetişmeyeceği sorusuna, "Tabii yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayımlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" yanıtını verdi.Sosyal medyada yer alan, "matematik müfredatından bazı konuların çıktığı" iddialarına ilişkin de Tekin, şunları kaydetti:Yüzde 80'i bittiBakan Tekin, kurulun onayından sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soruyu ise "Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" diye yanıtladı.Yeni müfredatın, 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanmasının sebebi sorulan Tekin, "Teknik olarak konuların birbirini izlemesi konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız" ifadesini kullandı.

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