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https://sputniknews.com.tr/20240305/bakan-acikladi-8-bin-isci-alinacak-mulakat-olmayacak-1081387642.html
Bakan açıkladı: 8 bin işçi alınacak, mülakat olmayacak
Bakan açıkladı: 8 bin işçi alınacak, mülakat olmayacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, işçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasında... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:10+0300
2024-03-05T12:47+0300
türkiye
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’na personel alımıyla ilgili soruları yanıtladı.Bakanlığa 27 bin sağlık personeli alımına ilişkin sonuçların ÖSYM tarafından açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, “Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler.” dedi.'Mülakat olmayacak'Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını da söyledi. İşçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” dedi.Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunu da yanıtladı. Sonuçların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyleyen Bakan Koca, “Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günler de açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240301/saglik-alaniyla-ilgili-duzenleme-resmi-gazetede-9-bin-saglik-personeli-alinacak-1081243359.html
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fahrettin koca, bakanlık
fahrettin koca, bakanlık

Bakan açıkladı: 8 bin işçi alınacak, mülakat olmayacak

12:10 05.03.2024 (güncellendi: 12:47 05.03.2024)
© AA / Sağlık BakanlığıSağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA / Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, işçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasında yapılacak kura ile gerçekleşeceğini söyledi. Koca, “Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’na personel alımıyla ilgili soruları yanıtladı.

Bakanlığa 27 bin sağlık personeli alımına ilişkin sonuçların ÖSYM tarafından açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, “Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler.” dedi.

'Mülakat olmayacak'

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını da söyledi. İşçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” dedi.

Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunu da yanıtladı. Sonuçların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyleyen Bakan Koca, “Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günler de açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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Sağlık alanıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de: 9 bin sağlık personeli alınacak
1 Mart, 02:20
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