https://sputniknews.com.tr/20240301/saglik-alaniyla-ilgili-duzenleme-resmi-gazetede-9-bin-saglik-personeli-alinacak-1081243359.html

Sağlık alanıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de: 9 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık alanıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de: 9 bin sağlık personeli alınacak

Sputnik Türkiye

Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T02:20+0300

2024-03-01T02:20+0300

2024-03-01T02:20+0300

türkiye

sağlık

resmi gazete

fahrettin koca

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Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.NTV'nin aktardığına göre yasayla sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarıldı. Böylece 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılmasının önü açıldı.Ebelerin görev tanımında da değişiklik yapıldı. Buna göre ebeler doğumlarda aktif olarak görev alabilecek. Küçük tıbbi müdahalelerde bulunabilecek.Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde aktif görev alabilecek. Yasayla ayrıca yerli ilaç sektörünün desteklenmesi amacıyla ilaç ruhsatlandırma süreci kolaylaştırılacak. İki aylık bekleme süresi kaldırılacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek.Bakan Koca: Sağlık camiasına hayırlı olsunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."

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