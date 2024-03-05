https://sputniknews.com.tr/20240305/askeri-helikopter-zorunlu-inis-yapti-1081401376.html
Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:50+0300
2024-03-05T14:50+0300
2024-03-05T15:39+0300
türkiye
izmir
askeri helikopter
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/fsb-askeri-ucak-ve-helikopter-parcalarini-avrupaya-kaciran-bir-grup-yakalandi-1075279561.html
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izmir, askeri helikopter
Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
14:50 05.03.2024 (güncellendi: 15:39 05.03.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.
Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.