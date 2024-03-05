https://sputniknews.com.tr/20240305/askeri-helikopter-zorunlu-inis-yapti-1081401376.html

Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T14:50+0300

2024-03-05T14:50+0300

2024-03-05T15:39+0300

türkiye

izmir

askeri helikopter

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230907/fsb-askeri-ucak-ve-helikopter-parcalarini-avrupaya-kaciran-bir-grup-yakalandi-1075279561.html

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Sputnik Türkiye

izmir, askeri helikopter