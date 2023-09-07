https://sputniknews.com.tr/20230907/fsb-askeri-ucak-ve-helikopter-parcalarini-avrupaya-kaciran-bir-grup-yakalandi-1075279561.html

FSB: Askeri uçak ve helikopter parçalarını Avrupa'ya kaçıran bir grup yakalandı

FSB: Askeri uçak ve helikopter parçalarını Avrupa'ya kaçıran bir grup yakalandı

FSB, Rusya'dan askeri uçak ve helikopter parçalarını Avrupa'ya çıkaran bir grup kaçakçının yakalandığını duyurdu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T17:41+0300

2023-09-07T17:41+0300

2023-09-07T17:41+0300

ukrayna krizi

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

askeri uçak

helikopter

avrupa

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya'daki askeri uçak ve helikopter parçalarını ele geçirip bunları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları da dahil olmak üzere yasadışı bir şekilde Avrupa'ya çıkaran bir grup kaçakçının yakalandığı belirtildi.Açıklamada, FSB görevlilerinin grubun Ukrayna askeri uçak ve helikopter bileşenlerinin onarım çalışmalarının organizasyonuna katılımına ilişkin belgelerin yanı sıra 100'den fazla askeri havacılık ürününü, 117 bin ABD doları ve 59 bin euro ele geçirdiği ifade edildi.Ukrayna ve Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşlarının da olduğu grup hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 226.1 maddesinden (organize askeri teçhizat kaçakçılığı) dava açıldığı, Moskova Lefortovskiy Bölge Mahkemesi’nin tüm sanıklar hakkında tutuklama kararı verdiği kaydedildi.

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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, askeri uçak, helikopter, avrupa, kaçırma