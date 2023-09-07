https://sputniknews.com.tr/20230907/kieve-ait-silah-deposunu-tespit-eden-fsb-secim-oncesinde-donetskte-planlanan-saldirilari-onledi-1075270650.html

Kiev'e ait silah deposunu tespit eden FSB, seçim öncesinde Donetsk'te planlanan saldırıları önledi

Kiev'e ait silah deposunu tespit eden FSB, seçim öncesinde Donetsk'te planlanan saldırıları önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dokuçayevsk yerleşiminde Ukraynalı sabotajcılara ait gizli bir silah deposunu... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T14:20+0300

2023-09-07T14:20+0300

2023-09-07T14:20+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

depo

silah deposu

mühimmat

mühimmat deposu

imha

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DHC'de 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak seçimlerin arifesinde Ukrayna'ya bağlı güçlerin saldırı planları FSB tarafından boşa çıkarıldı.FSB'den Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grupları tarafından DHC'deki seçim öncesinde terör saldırıları düzenlemek için bir gizli silah deposu hazırlandı.Açığa çıkarılan gizli depoda 39 otomatik tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca ve çeşitli patlayıcılar ele geçirildi.Yarın başlayacak ve 3 gün boyunca sürecek seçimlerde Donetsk sakinleri, atacakları oylarla DHC Halk Konseyi vekillerini ve belediye başkanlarını belirleyecek.

https://sputniknews.com.tr/20230907/zelenskiyden-abye-tehdit-tahil-kisitlamalari-kalkmazsa-dava-acarim-1075268131.html

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), depo, silah deposu, mühimmat, mühimmat deposu, imha, önlem, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı