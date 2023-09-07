https://sputniknews.com.tr/20230907/kieve-ait-silah-deposunu-tespit-eden-fsb-secim-oncesinde-donetskte-planlanan-saldirilari-onledi-1075270650.html
Kiev'e ait silah deposunu tespit eden FSB, seçim öncesinde Donetsk'te planlanan saldırıları önledi
Kiev'e ait silah deposunu tespit eden FSB, seçim öncesinde Donetsk'te planlanan saldırıları önledi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dokuçayevsk yerleşiminde Ukraynalı sabotajcılara ait gizli bir silah deposunu... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T14:20+0300
2023-09-07T14:20+0300
2023-09-07T14:20+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
depo
silah deposu
mühimmat
mühimmat deposu
imha
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DHC'de 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak seçimlerin arifesinde Ukrayna'ya bağlı güçlerin saldırı planları FSB tarafından boşa çıkarıldı.FSB'den Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grupları tarafından DHC'deki seçim öncesinde terör saldırıları düzenlemek için bir gizli silah deposu hazırlandı.Açığa çıkarılan gizli depoda 39 otomatik tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca ve çeşitli patlayıcılar ele geçirildi.Yarın başlayacak ve 3 gün boyunca sürecek seçimlerde Donetsk sakinleri, atacakları oylarla DHC Halk Konseyi vekillerini ve belediye başkanlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230907/zelenskiyden-abye-tehdit-tahil-kisitlamalari-kalkmazsa-dava-acarim-1075268131.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), depo, silah deposu, mühimmat, mühimmat deposu, imha, önlem, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), depo, silah deposu, mühimmat, mühimmat deposu, imha, önlem, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı
Kiev'e ait silah deposunu tespit eden FSB, seçim öncesinde Donetsk'te planlanan saldırıları önledi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dokuçayevsk yerleşiminde Ukraynalı sabotajcılara ait gizli bir silah deposunu açığa çıkararak bölgede seçimler öncesinde planlanan saldırıları engelledi.
DHC'de 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak seçimlerin arifesinde Ukrayna'ya bağlı güçlerin saldırı planları FSB tarafından boşa çıkarıldı.
FSB'den Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grupları tarafından DHC'deki seçim öncesinde terör saldırıları düzenlemek için bir gizli silah deposu hazırlandı.
Açığa çıkarılan gizli depoda 39 otomatik tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca ve çeşitli patlayıcılar ele geçirildi.
Yarın başlayacak ve 3 gün boyunca sürecek seçimlerde Donetsk sakinleri, atacakları oylarla DHC Halk Konseyi vekillerini ve belediye başkanlarını belirleyecek.