Zelenskiy'den AB'ye tehdit: Tahıl kısıtlamaları kalkmazsa dava açarım

Üç Deniz İnisiyatifi zirvesinin katılımcılarına hitap eden Zelenskiy, Kiev'in Ukrayna tahılı önündeki her türlü kısıtlamaya kesinlikle karşı olduğunun altını çizdi.



Ukrayna tahılının bazı Avrupa ülkeleri için iyi bir gelir kaynağı haline geldiğini 'sakin bir şekilde izlediklerini' kaydeden Zelenskiy, 'Avrupa ekonomisinin Ukrayna segmenti' için esas meselenin gelir değil, hayatta kalmak olduğu mesajını verdi.



Avrupa Komisyonu'na seslenerek Avrupa'nın temelinde serbest rekabet ve vaatlerin yerine getirilmesi olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Kiev rekabeti engellemiyor ancak verilen vaatlerin yerine getirilmemesini sakin karşılamayacak. Ukrayna ve ortak Avrupa'mızın temeli için tahkim mahkemelerinde mücadele etmemiz gerekirse, hiç istemesek de tahkim mahkemelerinde mücadele edeceğiz. Uluslararası kuruluşlarda mücadele gerekirse, mücadelemizi oralarda vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'dan Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya tahıl ihracatını yasaklayan kararı 15 Eylül'de sona erecek. Yasağın süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir karar alınmış değil, ancak söz konusu 5 ülke yasağın yıl sonuna kadar uzatılması için Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulundu.