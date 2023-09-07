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Zelenskiy'den AB'ye tehdit: Tahıl kısıtlamaları kalkmazsa dava açarım
Zelenskiy'den AB'ye tehdit: Tahıl kısıtlamaları kalkmazsa dava açarım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna tahılının ithalatı önündeki kısıtlamaların süresinin uzatılması halinde AB'yi dava etme tehdidinde bulundu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
avrupa komisyonu
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
polonya
romanya
tahıl
karadeniz tahıl koridoru
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Üç Deniz İnisiyatifi zirvesinin katılımcılarına hitap eden Zelenskiy, Kiev'in Ukrayna tahılı önündeki her türlü kısıtlamaya kesinlikle karşı olduğunun altını çizdi.Ukrayna tahılının bazı Avrupa ülkeleri için iyi bir gelir kaynağı haline geldiğini 'sakin bir şekilde izlediklerini' kaydeden Zelenskiy, 'Avrupa ekonomisinin Ukrayna segmenti' için esas meselenin gelir değil, hayatta kalmak olduğu mesajını verdi.Avrupa Komisyonu'na seslenerek Avrupa'nın temelinde serbest rekabet ve vaatlerin yerine getirilmesi olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Kiev rekabeti engellemiyor ancak verilen vaatlerin yerine getirilmemesini sakin karşılamayacak. Ukrayna ve ortak Avrupa'mızın temeli için tahkim mahkemelerinde mücadele etmemiz gerekirse, hiç istemesek de tahkim mahkemelerinde mücadele edeceğiz. Uluslararası kuruluşlarda mücadele gerekirse, mücadelemizi oralarda vereceğiz" ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'dan Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya tahıl ihracatını yasaklayan kararı 15 Eylül'de sona erecek. Yasağın süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir karar alınmış değil, ancak söz konusu 5 ülke yasağın yıl sonuna kadar uzatılması için Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulundu.
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avrupa komisyonu, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, polonya, romanya, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı
avrupa komisyonu, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, polonya, romanya, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı

Zelenskiy'den AB'ye tehdit: Tahıl kısıtlamaları kalkmazsa dava açarım

12:50 07.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna tahılının ithalatı önündeki kısıtlamaların süresinin uzatılması halinde AB'yi dava etme tehdidinde bulundu.
Üç Deniz İnisiyatifi zirvesinin katılımcılarına hitap eden Zelenskiy, Kiev'in Ukrayna tahılı önündeki her türlü kısıtlamaya kesinlikle karşı olduğunun altını çizdi.

Ukrayna tahılının bazı Avrupa ülkeleri için iyi bir gelir kaynağı haline geldiğini 'sakin bir şekilde izlediklerini' kaydeden Zelenskiy, 'Avrupa ekonomisinin Ukrayna segmenti' için esas meselenin gelir değil, hayatta kalmak olduğu mesajını verdi.

Avrupa Komisyonu'na seslenerek Avrupa'nın temelinde serbest rekabet ve vaatlerin yerine getirilmesi olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Kiev rekabeti engellemiyor ancak verilen vaatlerin yerine getirilmemesini sakin karşılamayacak. Ukrayna ve ortak Avrupa'mızın temeli için tahkim mahkemelerinde mücadele etmemiz gerekirse, hiç istemesek de tahkim mahkemelerinde mücadele edeceğiz. Uluslararası kuruluşlarda mücadele gerekirse, mücadelemizi oralarda vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'dan Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya tahıl ihracatını yasaklayan kararı 15 Eylül'de sona erecek. Yasağın süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir karar alınmış değil, ancak söz konusu 5 ülke yasağın yıl sonuna kadar uzatılması için Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulundu.
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