https://sputniknews.com.tr/20230907/rostov-kentinde-uc-binaya-iha-isabet-etti-acil-durum-ilan-edildi-1075263058.html

Rostov kentinde üç binaya İHA isabet etti: Acil durum ilan edildi

Rostov kentinde üç binaya İHA isabet etti: Acil durum ilan edildi

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rostov-na-Donu kentinde İHA'nın düştüğü semtte acil durum ilan edildiğini duyurdu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T09:44+0300

2023-09-07T09:44+0300

2023-09-07T09:51+0300

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Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rostov-na-Donu kentinde İHA'nın düştüğü semtte acil durum ilan edildiğini duyurdu. Golubev, söz konusu binalarda 99 kişinin yaşadığını bildirdi.Golubev, Rostov-na-Donu kentinde Puşkinskaya Caddesi'nde İHA'nın düştüğü 39, 40, 42 numaralı binaların sınırları içinde saat 09.00'dan itibaren acil durum ilan edildiğini belirtti.Golubev, üç binanın cephelerinde hasar oluştuğunu, camların kırıldığını ve birkaç aracın hasar gördüğünü bildirdi. Golubev, ayağından yaralanan bir kişinin de hastaneye başvurduğunu kaydetti.Golubev, söz konusu binalarda 99 kişinin yaşadığını ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İHA'nın düşmesi sonucu büyük bir patlama yaşandığı görüldü.Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksey Logvinenko, olay sonucunda 20 binada elektriğin kesildiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını belirtti.İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra düştüğü ifade edildi.'Moskova Bölgesi'nde 1 İHA vuruldu'Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Moskova Bölgesi'nde 1 İHA'yla düzenlediği saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye yerleşimi semalarında hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti.

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