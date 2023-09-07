https://sputniknews.com.tr/20230907/rostov-kentinde-uc-binaya-iha-isabet-etti-acil-durum-ilan-edildi-1075263058.html
Rostov kentinde üç binaya İHA isabet etti: Acil durum ilan edildi
Rostov kentinde üç binaya İHA isabet etti: Acil durum ilan edildi
Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rostov-na-Donu kentinde İHA'nın düştüğü semtte acil durum ilan edildiğini duyurdu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T09:44+0300
2023-09-07T09:44+0300
2023-09-07T09:51+0300
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
saldırı
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
acil durum
sivil
sivil can kaybı
sivil kayıp
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Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rostov-na-Donu kentinde İHA'nın düştüğü semtte acil durum ilan edildiğini duyurdu. Golubev, söz konusu binalarda 99 kişinin yaşadığını bildirdi.Golubev, Rostov-na-Donu kentinde Puşkinskaya Caddesi'nde İHA'nın düştüğü 39, 40, 42 numaralı binaların sınırları içinde saat 09.00'dan itibaren acil durum ilan edildiğini belirtti.Golubev, üç binanın cephelerinde hasar oluştuğunu, camların kırıldığını ve birkaç aracın hasar gördüğünü bildirdi. Golubev, ayağından yaralanan bir kişinin de hastaneye başvurduğunu kaydetti.Golubev, söz konusu binalarda 99 kişinin yaşadığını ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İHA'nın düşmesi sonucu büyük bir patlama yaşandığı görüldü.Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksey Logvinenko, olay sonucunda 20 binada elektriğin kesildiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını belirtti.İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra düştüğü ifade edildi.'Moskova Bölgesi'nde 1 İHA vuruldu'Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Moskova Bölgesi'nde 1 İHA'yla düzenlediği saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye yerleşimi semalarında hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-uzman-challenger-tanki-kesinlikle-bir-super-silah-degil-1075252451.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, insansız hava aracı (iha), acil durum, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, vasiliy golubev
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, insansız hava aracı (iha), acil durum, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, vasiliy golubev
Rostov kentinde üç binaya İHA isabet etti: Acil durum ilan edildi
09:44 07.09.2023 (güncellendi: 09:51 07.09.2023) Abone ol
Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rostov-na-Donu kentinde İHA'nın düştüğü semtte acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rostov-na-Donu kentinde İHA'nın düştüğü semtte acil durum ilan edildiğini duyurdu. Golubev, söz konusu binalarda 99 kişinin yaşadığını bildirdi.
Golubev, Rostov-na-Donu kentinde Puşkinskaya Caddesi'nde İHA'nın düştüğü 39, 40, 42 numaralı binaların sınırları içinde saat 09.00'dan itibaren acil durum ilan edildiğini belirtti.
Golubev, üç binanın cephelerinde hasar oluştuğunu, camların kırıldığını ve birkaç aracın hasar gördüğünü bildirdi. Golubev, ayağından yaralanan bir kişinin de hastaneye başvurduğunu kaydetti.
Golubev, söz konusu binalarda 99 kişinin yaşadığını ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İHA'nın düşmesi sonucu büyük bir patlama yaşandığı görüldü.
Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksey Logvinenko, olay sonucunda 20 binada elektriğin kesildiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını belirtti.
İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra düştüğü ifade edildi.
'Moskova Bölgesi'nde 1 İHA vuruldu'
Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Moskova Bölgesi'nde 1 İHA'yla düzenlediği saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.
Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye yerleşimi semalarında hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti.