https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-uzman-challenger-tanki-kesinlikle-bir-super-silah-degil-1075252451.html
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
Rus askeri uzman Aleksey Podberezkin, İngiliz Challenger 2 tankının kesinlikle bir süper silah olmadığını ifade etti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T20:57+0300
2023-09-06T20:57+0300
2023-09-06T20:57+0300
ukrayna krizi
challenger mekiği
challenger 2
challenger
tank
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Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Aleksey Podberezkin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, imha edilen İngiliz tanklarının sayısının daha fazla olabileceğini belirterek, “Challenger birçok nedenden dolayı o kadar da mükemmel bir silah değil. Çok ağır olduğundan onarımı da pek mümkün değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu tankaları korumaya çalıştı ve sahaya pek sürmedi, eğer daha sık kullanmış olsalardı, çok daha fazlası vurulmuş olacaktı” dedi.Ukrayna’ya daha fazla Challenger tankının tedarik edilmesini pek olası görmediğne vurgu yapan uzman, “Teslimatlar devam edebilir, ancak sınırlı sayıda. Bu teslimatların sağlanabilmesi için İngiltere'de olanların elden geçmesi gerekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin potansiyelini 10-20 Challenger tankına çıkarmanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü İngiltere'de de çok fazla yok. Ayrıca sayılarının artırılmasının pek işe yaramayacağını da çok iyi anlıyorlar” ifadelerini kullandı.
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challenger mekiği, challenger 2, challenger , tank
challenger mekiği, challenger 2, challenger , tank
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
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Rus askeri uzman Aleksey Podberezkin, İngiliz Challenger 2 tankının kesinlikle bir süper silah olmadığını ifade etti.
Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Aleksey Podberezkin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, imha edilen İngiliz tanklarının sayısının daha fazla olabileceğini belirterek, “Challenger birçok nedenden dolayı o kadar da mükemmel bir silah değil. Çok ağır olduğundan onarımı da pek mümkün değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu tankaları korumaya çalıştı ve sahaya pek sürmedi, eğer daha sık kullanmış olsalardı, çok daha fazlası vurulmuş olacaktı” dedi.
Ukrayna’ya daha fazla Challenger tankının tedarik edilmesini pek olası görmediğne vurgu yapan uzman, “Teslimatlar devam edebilir, ancak sınırlı sayıda. Bu teslimatların sağlanabilmesi için İngiltere'de olanların elden geçmesi gerekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin potansiyelini 10-20 Challenger tankına çıkarmanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü İngiltere'de de çok fazla yok. Ayrıca sayılarının artırılmasının pek işe yaramayacağını da çok iyi anlıyorlar” ifadelerini kullandı.