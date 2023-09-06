https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-uzman-challenger-tanki-kesinlikle-bir-super-silah-degil-1075252451.html

Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil

Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil

Rus askeri uzman Aleksey Podberezkin, İngiliz Challenger 2 tankının kesinlikle bir süper silah olmadığını ifade etti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T20:57+0300

2023-09-06T20:57+0300

2023-09-06T20:57+0300

ukrayna krizi

challenger mekiği

challenger 2

challenger

tank

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Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Aleksey Podberezkin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, imha edilen İngiliz tanklarının sayısının daha fazla olabileceğini belirterek, “Challenger birçok nedenden dolayı o kadar da mükemmel bir silah değil. Çok ağır olduğundan onarımı da pek mümkün değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu tankaları korumaya çalıştı ve sahaya pek sürmedi, eğer daha sık kullanmış olsalardı, çok daha fazlası vurulmuş olacaktı” dedi.Ukrayna’ya daha fazla Challenger tankının tedarik edilmesini pek olası görmediğne vurgu yapan uzman, “Teslimatlar devam edebilir, ancak sınırlı sayıda. Bu teslimatların sağlanabilmesi için İngiltere'de olanların elden geçmesi gerekiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin potansiyelini 10-20 Challenger tankına çıkarmanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü İngiltere'de de çok fazla yok. Ayrıca sayılarının artırılmasının pek işe yaramayacağını da çok iyi anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

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challenger mekiği, challenger 2, challenger , tank