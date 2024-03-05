https://sputniknews.com.tr/20240305/arsenalden-gol-yagmuru-sadece-ilk-yarida-5-gol-attilar-1081378708.html
Arsenal'den gol yağmuru: Sadece ilk yarıda 5 gol attılar
Arsenal'den gol yağmuru: Sadece ilk yarıda 5 gol attılar
Sputnik Türkiye
İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden Arsenal, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Arsenal, 2024'te ligde çıktığı tüm... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:52+0300
2024-03-05T09:52+0300
2024-03-05T09:53+0300
spor
arsenal
sheffield united
premier lig
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İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti.Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.Arsenal bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Sheffield United 13 puanla son sırada kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/fenerbahcede-dzeko-gidecek-iddiasi-yerine-arsenal-golcusu-gelecek-1081177893.html
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arsenal maçı,arsenal golleri,sheffield united - arsenal
arsenal maçı,arsenal golleri,sheffield united - arsenal
Arsenal'den gol yağmuru: Sadece ilk yarıda 5 gol attılar
09:52 05.03.2024 (güncellendi: 09:53 05.03.2024)
İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden Arsenal, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Arsenal, 2024'te ligde çıktığı tüm maçları kazanırken bu karşılaşmalarda 31 gol kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti.
Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.
Arsenal bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Sheffield United 13 puanla son sırada kaldı.