https://sputniknews.com.tr/20240228/fenerbahcede-dzeko-gidecek-iddiasi-yerine-arsenal-golcusu-gelecek-1081177893.html
Fenerbahçe'de Dzeko gidecek iddiası: 'Yerine Arsenal golcüsü gelecek'
Fenerbahçe'de Dzeko gidecek iddiası: 'Yerine Arsenal golcüsü gelecek'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı tecrübeli isim Edin Dzeko'nun sezon sonunda ayrılabileceği ileri sürülürken yerine gelecek golcü de işaret... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T14:07+0300
2024-02-28T14:07+0300
2024-02-28T14:08+0300
spor
fenerbahçe
transfer
edin dzeko
kaptan
futbol
arsenal
gol
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072728846_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bdaede0e0213ff61e2c3c5858328ebef.jpg
Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında transfer ettiği ve takım kaptanlığına getirdiği Edin Dzeko için olay bir iddia gündeme geldi.Footballtransfers'in haberine göre Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor ve Fenerbahçe yeni golcü adayını Premier Lig'den buldu. Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemi öncesinde Eddie Nketiah'ın Arsenal'deki durumunu yakından takip ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun adı geçen yıl Arsenal'den ayrılmakla anılmış ancak İngiliz yıldız takımda kalmıştı.Suudi Arabistan ihtimaliHaberin detaylarında Dzeko'nun Fenerbahçe'ye gelmeden önce Al Hilal'den 2 yıllık bir teklif aldığı belirtilirken Suudi Arabistan'a gitme seçeneğinin hala mevcuyt olduğu iddia edildi.İddiya göre, bu ayrılık olasılığına karşı Fenerbahçe, arayışlarına başlarken gündemine Nketiah'ı aldı. İngiliz futbolcunun da Arsenal'de istediği süreleri alamamasından dolayı takımdan ayrılması gündemde.Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 22 gollük performans gösteren Dzeko'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/hazir-olun-dedi-mesajini-acikladi-aziz-yildirim-fenerbahceye-geri-mi-donuyor-1081165782.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072728846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_98ddd7596d658d0ac4c0efed859e7a10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, transfer, edin dzeko, kaptan, futbol, arsenal, gol
fenerbahçe, transfer, edin dzeko, kaptan, futbol, arsenal, gol
Fenerbahçe'de Dzeko gidecek iddiası: 'Yerine Arsenal golcüsü gelecek'
14:07 28.02.2024 (güncellendi: 14:08 28.02.2024)
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı tecrübeli isim Edin Dzeko'nun sezon sonunda ayrılabileceği ileri sürülürken yerine gelecek golcü de işaret edildi.
Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında transfer ettiği ve takım kaptanlığına getirdiği Edin Dzeko için olay bir iddia gündeme geldi.
Footballtransfers'in haberine göre Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor ve Fenerbahçe yeni golcü adayını Premier Lig'den buldu. Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemi öncesinde Eddie Nketiah'ın Arsenal'deki durumunu yakından takip ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun adı geçen yıl Arsenal'den ayrılmakla anılmış ancak İngiliz yıldız takımda kalmıştı.
Haberin detaylarında Dzeko'nun Fenerbahçe'ye gelmeden önce Al Hilal'den 2 yıllık bir teklif aldığı belirtilirken Suudi Arabistan'a gitme seçeneğinin hala mevcuyt olduğu iddia edildi.
İddiya göre, bu ayrılık olasılığına karşı Fenerbahçe, arayışlarına başlarken gündemine Nketiah'ı aldı. İngiliz futbolcunun da Arsenal'de istediği süreleri alamamasından dolayı takımdan ayrılması gündemde.
Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 22 gollük performans gösteren Dzeko'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.