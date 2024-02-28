https://sputniknews.com.tr/20240228/fenerbahcede-dzeko-gidecek-iddiasi-yerine-arsenal-golcusu-gelecek-1081177893.html

Fenerbahçe'de Dzeko gidecek iddiası: 'Yerine Arsenal golcüsü gelecek'

Fenerbahçe'de Dzeko gidecek iddiası: 'Yerine Arsenal golcüsü gelecek'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı tecrübeli isim Edin Dzeko'nun sezon sonunda ayrılabileceği ileri sürülürken yerine gelecek golcü de işaret... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T14:07+0300

2024-02-28T14:07+0300

2024-02-28T14:08+0300

spor

fenerbahçe

transfer

edin dzeko

kaptan

futbol

arsenal

gol

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Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında transfer ettiği ve takım kaptanlığına getirdiği Edin Dzeko için olay bir iddia gündeme geldi.Footballtransfers'in haberine göre Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor ve Fenerbahçe yeni golcü adayını Premier Lig'den buldu. Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemi öncesinde Eddie Nketiah'ın Arsenal'deki durumunu yakından takip ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun adı geçen yıl Arsenal'den ayrılmakla anılmış ancak İngiliz yıldız takımda kalmıştı.Suudi Arabistan ihtimaliHaberin detaylarında Dzeko'nun Fenerbahçe'ye gelmeden önce Al Hilal'den 2 yıllık bir teklif aldığı belirtilirken Suudi Arabistan'a gitme seçeneğinin hala mevcuyt olduğu iddia edildi.İddiya göre, bu ayrılık olasılığına karşı Fenerbahçe, arayışlarına başlarken gündemine Nketiah'ı aldı. İngiliz futbolcunun da Arsenal'de istediği süreleri alamamasından dolayı takımdan ayrılması gündemde.Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 22 gollük performans gösteren Dzeko'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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fenerbahçe, transfer, edin dzeko, kaptan, futbol, arsenal, gol