https://sputniknews.com.tr/20240228/hazir-olun-dedi-mesajini-acikladi-aziz-yildirim-fenerbahceye-geri-mi-donuyor-1081165782.html

'Hazır olun' dedi 'mesajını' açıkladı: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

'Hazır olun' dedi 'mesajını' açıkladı: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sert açıklamalarına karşılık olarak aynı sertlikte verdiği cevap sonrası gündeme... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T09:55+0300

2024-02-28T09:55+0300

2024-02-28T09:55+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

açıklama

mehmet ayhan

dursun özbek

tepki

mehmet ayan

futbol

galatasaray

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunmuş, ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Aziz Yıldırım'ın tepkisi de sert oldu. Yıldırım'ın sözlerini HaberTürk'e değerlendiren Ciner Medya spor yayınları koordinatörü Mehmet Ayan, eski başkanın Galatasaray'dan çok Fenerbahçe'ye mesaj verdiğini söyleyerek şu ifadeleri aktardı:'Ben geliyorum mesajı verdi'Dursun Özbek ne demişti?Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar. Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" açıklamaları hakkında azılı açıklama yapan Aziz Yıldırım, sarı-kırmızılı kulübün başkanına aynı sertlikte tepki verdi.Aziz Yıldırım'ın cevabıFenerbahçe'de Ali Koç'tan önce 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'in açıklamalarına, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum" dedi ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240227/aziz-yildirimdan-ozbeke-cevap-fenerbahce-camiasi-fetoye-savas-acmis-ve-kazanmis-bir-camiadir-1081153004.html

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aziz yıldırım, fenerbahçe, açıklama, mehmet ayhan, dursun özbek, tepki, mehmet ayan, futbol, galatasaray, başkan