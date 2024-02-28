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'Hazır olun' dedi 'mesajını' açıkladı: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
'Hazır olun' dedi 'mesajını' açıkladı: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sert açıklamalarına karşılık olarak aynı sertlikte verdiği cevap sonrası gündeme... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T09:55+0300
2024-02-28T09:55+0300
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aziz yıldırım
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açıklama
mehmet ayhan
dursun özbek
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mehmet ayan
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunmuş, ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Aziz Yıldırım'ın tepkisi de sert oldu. Yıldırım'ın sözlerini HaberTürk'e değerlendiren Ciner Medya spor yayınları koordinatörü Mehmet Ayan, eski başkanın Galatasaray'dan çok Fenerbahçe'ye mesaj verdiğini söyleyerek şu ifadeleri aktardı:'Ben geliyorum mesajı verdi'Dursun Özbek ne demişti?Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar. Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" açıklamaları hakkında azılı açıklama yapan Aziz Yıldırım, sarı-kırmızılı kulübün başkanına aynı sertlikte tepki verdi.Aziz Yıldırım'ın cevabıFenerbahçe'de Ali Koç'tan önce 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'in açıklamalarına, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum" dedi ve ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240227/aziz-yildirimdan-ozbeke-cevap-fenerbahce-camiasi-fetoye-savas-acmis-ve-kazanmis-bir-camiadir-1081153004.html
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aziz yıldırım, fenerbahçe, açıklama, mehmet ayhan, dursun özbek, tepki, mehmet ayan, futbol, galatasaray, başkan
aziz yıldırım, fenerbahçe, açıklama, mehmet ayhan, dursun özbek, tepki, mehmet ayan, futbol, galatasaray, başkan

'Hazır olun' dedi 'mesajını' açıkladı: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

09:55 28.02.2024
© AAFenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.
Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sert açıklamalarına karşılık olarak aynı sertlikte verdiği cevap sonrası gündeme gelmişti. Ciner Medya spor yayınları koordinatörü Mehmet Ayan ise bunun bir karşılık olmasından çok 'Fenerbahçe'ye geri dönüşün ayak sesleri' olduğunu söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunmuş, ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Aziz Yıldırım'ın tepkisi de sert oldu.
Yıldırım'ın sözlerini HaberTürk'e değerlendiren Ciner Medya spor yayınları koordinatörü Mehmet Ayan, eski başkanın Galatasaray'dan çok Fenerbahçe'ye mesaj verdiğini söyleyerek şu ifadeleri aktardı:

'Ben geliyorum mesajı verdi'

"İki tane kıymetli büyüğümüz benim de şahsen tanımaktan çok onur duyduğum iki tane insan. bu tür tartışmalar hiç yakışmıyor. Ne camiaya yakışıyor ne iki büyüğümüze yakışıyor. Ama ben Dursun Bey’in dediklerine Aziz Bey’in verdiği cevapta bir karşıtlıktan öte 'Dursun Bey ben geliyorum' diyor. Aziz Yıldırım açıklamasında bence 'Ben geliyorum, meydanı boş bırakmıyorum.' diyor. Galatasaray’a Beşiktaş’a Trabzon'a Federasyon'a 'Hazır olun ben geliyorum' diyor. Evet yakışıksız bir ifade var. Aziz Bey Dursun Bay'e 'sinek ikili diyemez ama onun ötesinde 'Ben geliyorum' mesajı var. Aslında Fenerbahçe iç siyasetine verilmiş bir mesajdır bu."

Dursun Özbek ne demişti?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar. Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" açıklamaları hakkında azılı açıklama yapan Aziz Yıldırım, sarı-kırmızılı kulübün başkanına aynı sertlikte tepki verdi.

Aziz Yıldırım'ın cevabı

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan önce 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'in açıklamalarına, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum" dedi ve ekledi:
"3 Temmuz ruhu ölmemiştir. Dipdiri bir şekilde ayaktadır. Bu ruh Ünal Aysal tarafından dile getirilen "bu ateş üflenerek sönmez" sözünü nasıl paramparça etmiş ise bugün de Dursun Özbek'in benzer sözlerini paramparça eder, edecektir. Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır. Onlarla mücadelem bitmemiştir. Tarih onların da eninde sonunda yargı önüne çıktığına ve hesap verdiğine şahitlik edecektir."
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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Aziz Yıldırım'dan Özbek'e cevap: Fenerbahçe camiası, FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır
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