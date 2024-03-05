https://sputniknews.com.tr/20240305/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-hatayda-deprem-1081380256.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da deprem
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T10:29+0300
2024-03-05T10:29+0300
2024-03-05T11:14+0300
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 6 kilometre altında gerçekleştiği de aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/canakkalede-49luk-deprem-sonrasi-uzmanlardan-aciklama-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-1081375420.html
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son depremler, hatay deprem mi oldu
son depremler, hatay deprem mi oldu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da deprem
10:29 05.03.2024 (güncellendi: 11:14 05.03.2024)
Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 6 kilometre altında gerçekleştiği de aktarıldı.