https://sputniknews.com.tr/20240305/abdde-super-sali-onsecimleri-basladi-kazanan-cok-buyuk-ihtimalle-abd-baskan-adayi-olacak--1081406775.html

ABD'de 'Süper Salı' önseçimleri başladı: Kazanan çok büyük ihtimalle ABD Başkan adayı olacak

ABD'de 'Süper Salı' önseçimleri başladı: Kazanan çok büyük ihtimalle ABD Başkan adayı olacak

Sputnik Türkiye

Bugün oy kullanılmaya başlayan 'Süper Salı' seçimlerinde Demokrat ve Cumhuriyetçi partinin adayları, 15 eyalette birden yarışayacak. Delege açısından oldukça... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T17:30+0300

2024-03-05T17:30+0300

2024-03-05T17:30+0300

dünya

abd

cumhuriyetçiler

abd demokrat parti

joe biden

donald trump

ön seçim

nikki haley

başkanlık seçimi

eyalet

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ABD'deki başkanlık seçimi süreci hızla ilerlerken, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 'Süper Salı' olarak adlandırılan 15 eyaletteki ön seçimlerde güçlü pozisyonlarını netleştirmesi bekleniyor. Bugün, Alabama'dan Alaska'ya, California'dan Colorado'ya, ve Virginia'dan Vermont'e kadar 15 eyalet ile seçmenler partilerinin başkanlarını seçmek için oy kullanacaklar. Bu ön seçim süreci, 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve 8 Haziran'da sona erecek olan Demokrat ve Cumhuriyetçi aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı bir dönemi kapsıyor. Herkes Trump'a odaklanmış durumda1984'ten bu yana her yıl gerçekleşen Süper Salı'da, toplam delegelerin yaklaşık üçte biri aday adayları arasında dağıtılıyor ve genellikle bu seçimin galibi partinin başkan adayı oluyor. Demokratlarda Biden'ın adaylığı zaten kesinleştiği için, bu yılki odak noktası Trump'ın performansı üzerinde yoğunlaşıyor.Rakibi Nikki Haley'e oranla oldukça önde olan Trump, şimdiden 244 delegeye sahip iken en ciddi rakibi Haley'in sadece 24 delegesi bulunuyor. Bu nedenle, Trump'ın bugünkü seçimlerle üstünlüğü net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240305/trump-kuzey-dakota-on-secimini-kazandi-1081405424.html

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abd, cumhuriyetçiler, abd demokrat parti, joe biden, donald trump, ön seçim, nikki haley, başkanlık seçimi, eyalet