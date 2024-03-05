https://sputniknews.com.tr/20240305/trump-kuzey-dakota-on-secimini-kazandi-1081405424.html

Trump, Kuzey Dakota ön seçimini kazandı

Trump, Kuzey Dakota ön seçimini kazandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday adaylarından Donald Trump, Kuzey (North) Dakota eyaletindeki ön seçimden galip çıktı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T16:50+0300

2024-03-05T16:50+0300

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CBS News'ün haberine göre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kampanyalar devam ederken, Cumhuriyetçilerin North Dakota'daki ön seçimi dün yapıldı.North Dakota'daki seçimde Trump, parti içindeki tek ciddi rakibi Nikki Haley'e karşı zafer elde ederek eyaletteki 29 delegenin oyunu hanesine yazdı.Eyalette yapılan ön seçimdeki oy pusulasında, Floridalı iş adamı David Stuckenberg ve Texaslı iş adamı Ryan Binkley'in isimleri de yer aldı.Aday olabilmek için toplam bin 215 delegeye ihtiyacı olan Trump, bu galibiyetinin ardından ülke genelinde 276 delegenin oyunu aldı.ABD başkanlık yarışında 15 eyalet ‘Süper Salı’da sandık başına gidiyorABD başkanlık yarışında geri sayım sürerken 15 eyalette bugün yapılacak ön seçimlerde, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçmen nezdindeki güçlü pozisyonlarını net şekilde ortaya koyması bekleniyor.Cumhuriyetçi ve Demokratlar için başkanlık yarışının en kritik günlerinden kabul edilen ve "Süper Salı" olarak nitelendirilen bugün (5 Mart), iki partinin de 15 ayrı eyalette ön seçimleri yapılıyor.‘Süper Salı’ ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-yuksek-mahkemesinden-trump-karari-super-salida-yarisabilecek-1081373332.html

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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kuzey dakota, north dakota state bison, joe biden, washington, beyaz saray