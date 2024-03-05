https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-basini-tsirkon-fuzesinin-kullanimi-hipersonik-silahlarin-gelistirilmesinde-donum-noktasi-oldu-1081372626.html
ABD basını: Tsirkon füzesinin kullanımı hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası oldu
ABD basını: Tsirkon füzesinin kullanımı hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası oldu
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Military Watch dergisi, Tsirkon füzesinin kullanımının hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası olduğunu yazdı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T00:14+0300
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Dergide yayınlanan makalede, hipersonik gemisavar seyir füze sisteminin çatışmalarda ilk kez kullanıldığına dikkat çekilerek, “Tsirkon füzesinin Ukrayna’da kullanılması hipersonik silah devriminde önemli bir kilometre taşı oldu” vurgusu yapıldı.Manevra kabiliyetine sahip hipersonik seyir füzesinin tarihte ilk kez kullanıldığı vurgulanan yazıda, bu tür seyir sistemlerinin füzelerin uzun mesafelerdeki hedefleri çok yüksek hızla vurmasına imkan tanımakla kalmayıp, aynı zamanda manevra da yapabildikleri, bu sayede füzelerin hedefe daha net kilitlendiği ve önlenmesinin son derece zorlaştığı ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Cuma günü Rus ordusunun yeni deniz tabanlı saldırı sistemini savaş koşullarında kullandığını açıklamıştı.Reutov kentindeki Maşinostroyeniya Bilimsel Geliştirme ve Üretim Merkezi’nde geliştirilen ve üretilmekte olan Tsirkon füzelerinin menzili 1.000 kilometreye ulaşabiliyor, hızı ise 9 Mach’ı bulabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240229/putin-yillik-federal-meclis-konusmasini-gerceklestirecek-1081211024.html
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abd, abd, military watch magazine, füze, tsirkon, tsirkon, hipersonik
abd, abd, military watch magazine, füze, tsirkon, tsirkon, hipersonik
ABD basını: Tsirkon füzesinin kullanımı hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası oldu
ABD merkezli Military Watch dergisi, Tsirkon füzesinin kullanımının hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası olduğunu yazdı.
Dergide yayınlanan makalede, hipersonik gemisavar seyir füze sisteminin çatışmalarda ilk kez kullanıldığına dikkat çekilerek, “Tsirkon füzesinin Ukrayna’da kullanılması hipersonik silah devriminde önemli bir kilometre taşı oldu” vurgusu yapıldı.
Manevra kabiliyetine sahip hipersonik seyir füzesinin tarihte ilk kez kullanıldığı vurgulanan yazıda, bu tür seyir sistemlerinin füzelerin uzun mesafelerdeki hedefleri çok yüksek hızla vurmasına imkan tanımakla kalmayıp, aynı zamanda manevra da yapabildikleri, bu sayede füzelerin hedefe daha net kilitlendiği ve önlenmesinin son derece zorlaştığı ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Cuma günü Rus ordusunun yeni deniz tabanlı saldırı sistemini savaş koşullarında kullandığını açıklamıştı.
Reutov kentindeki Maşinostroyeniya Bilimsel Geliştirme ve Üretim Merkezi’nde geliştirilen ve üretilmekte olan Tsirkon füzelerinin menzili 1.000 kilometreye ulaşabiliyor, hızı ise 9 Mach’ı bulabiliyor.