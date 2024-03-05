ABD basını: Tsirkon füzesinin kullanımı hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao ve kahve fiyatları füze gibi gidiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
12:05
84 dk
Dünya Bunu Konuşuyor: Alman Subayların Ses Kaydı.
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:32
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
17:42
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
19:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-basini-tsirkon-fuzesinin-kullanimi-hipersonik-silahlarin-gelistirilmesinde-donum-noktasi-oldu-1081372626.html
ABD basını: Tsirkon füzesinin kullanımı hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası oldu
ABD basını: Tsirkon füzesinin kullanımı hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası oldu
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Military Watch dergisi, Tsirkon füzesinin kullanımının hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası olduğunu yazdı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T00:14+0300
2024-03-05T00:14+0300
dünya
abd
abd
military watch magazine
füze
tsirkon
tsirkon
hipersonik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986609_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_59f46bafa957b76a59ac216d742755e5.jpg
Dergide yayınlanan makalede, hipersonik gemisavar seyir füze sisteminin çatışmalarda ilk kez kullanıldığına dikkat çekilerek, “Tsirkon füzesinin Ukrayna’da kullanılması hipersonik silah devriminde önemli bir kilometre taşı oldu” vurgusu yapıldı.Manevra kabiliyetine sahip hipersonik seyir füzesinin tarihte ilk kez kullanıldığı vurgulanan yazıda, bu tür seyir sistemlerinin füzelerin uzun mesafelerdeki hedefleri çok yüksek hızla vurmasına imkan tanımakla kalmayıp, aynı zamanda manevra da yapabildikleri, bu sayede füzelerin hedefe daha net kilitlendiği ve önlenmesinin son derece zorlaştığı ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Cuma günü Rus ordusunun yeni deniz tabanlı saldırı sistemini savaş koşullarında kullandığını açıklamıştı.Reutov kentindeki Maşinostroyeniya Bilimsel Geliştirme ve Üretim Merkezi’nde geliştirilen ve üretilmekte olan Tsirkon füzelerinin menzili 1.000 kilometreye ulaşabiliyor, hızı ise 9 Mach’ı bulabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240229/putin-yillik-federal-meclis-konusmasini-gerceklestirecek-1081211024.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986609_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_0bb846b22808b18738b45056eb349b16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, military watch magazine, füze, tsirkon, tsirkon, hipersonik
abd, abd, military watch magazine, füze, tsirkon, tsirkon, hipersonik

ABD basını: Tsirkon füzesinin kullanımı hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası oldu

00:14 05.03.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinTsirkon hipersonik füze denemesi
Tsirkon hipersonik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD merkezli Military Watch dergisi, Tsirkon füzesinin kullanımının hipersonik silahların geliştirilmesinde dönüm noktası olduğunu yazdı.
Dergide yayınlanan makalede, hipersonik gemisavar seyir füze sisteminin çatışmalarda ilk kez kullanıldığına dikkat çekilerek, “Tsirkon füzesinin Ukrayna’da kullanılması hipersonik silah devriminde önemli bir kilometre taşı oldu” vurgusu yapıldı.
Manevra kabiliyetine sahip hipersonik seyir füzesinin tarihte ilk kez kullanıldığı vurgulanan yazıda, bu tür seyir sistemlerinin füzelerin uzun mesafelerdeki hedefleri çok yüksek hızla vurmasına imkan tanımakla kalmayıp, aynı zamanda manevra da yapabildikleri, bu sayede füzelerin hedefe daha net kilitlendiği ve önlenmesinin son derece zorlaştığı ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Cuma günü Rus ordusunun yeni deniz tabanlı saldırı sistemini savaş koşullarında kullandığını açıklamıştı.
Reutov kentindeki Maşinostroyeniya Bilimsel Geliştirme ve Üretim Merkezi’nde geliştirilen ve üretilmekte olan Tsirkon füzelerinin menzili 1.000 kilometreye ulaşabiliyor, hızı ise 9 Mach’ı bulabiliyor.
Vladimir Putin Federal Meclis'te konuşma yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
DÜNYA
Putin: Batılı ülkelerdeki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz ama Avrupa'ya saldırmayacağız
29 Şubat, 12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала