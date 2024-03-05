https://sputniknews.com.tr/20240305/200-milyon-aboneye-ulasarak-dunya-rekoru-kirdi-1081383741.html
200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı
200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Mrbeast isimli Youtube kanalı bireysel kanal alanında 200 bin takipçiye ulaşarak bir ilke imza attı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:01+0300
2024-03-05T12:01+0300
2024-03-05T12:01+0300
dünya
youtube
abone
takipçi
mrbeast
jimmy donaldson
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ABD'li video içerik üreticisi Jimmy Donaldson'nın sahip olduğu Mrbeast isimli Youtube kanalı 242 milyon abonesiyle Youtube’da en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanal ve genel olarak en fazla abone olunan ikinci Youtube kanalı unvanını elde etti.Mrbeast'in X sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, ''YouTube bize 200 milyon abone ödülünü gönderdi'' notunun yer aldığı görsele yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240216/turkiyenin-4-operatoru-abone-alimina-basladi-yapay-zeka-ile-basvuru-1080797149.html
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youtube, abone, takipçi, mrbeast, jimmy donaldson
youtube, abone, takipçi, mrbeast, jimmy donaldson
200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı
Mrbeast isimli Youtube kanalı bireysel kanal alanında 200 bin takipçiye ulaşarak bir ilke imza attı.
ABD'li video içerik üreticisi Jimmy Donaldson'nın sahip olduğu Mrbeast isimli Youtube kanalı 242 milyon abonesiyle Youtube’da en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanal ve genel olarak en fazla abone olunan ikinci Youtube kanalı unvanını elde etti.
Mrbeast'in X sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, ''YouTube bize 200 milyon abone ödülünü gönderdi'' notunun yer aldığı görsele yer verildi.