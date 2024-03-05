https://sputniknews.com.tr/20240305/200-milyon-aboneye-ulasarak-dunya-rekoru-kirdi-1081383741.html

200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı

200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Mrbeast isimli Youtube kanalı bireysel kanal alanında 200 bin takipçiye ulaşarak bir ilke imza attı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T12:01+0300

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dünya

youtube

abone

takipçi

mrbeast

jimmy donaldson

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ABD'li video içerik üreticisi Jimmy Donaldson'nın sahip olduğu Mrbeast isimli Youtube kanalı 242 milyon abonesiyle Youtube’da en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanal ve genel olarak en fazla abone olunan ikinci Youtube kanalı unvanını elde etti.Mrbeast'in X sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, ''YouTube bize 200 milyon abone ödülünü gönderdi'' notunun yer aldığı görsele yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240216/turkiyenin-4-operatoru-abone-alimina-basladi-yapay-zeka-ile-basvuru-1080797149.html

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youtube, abone, takipçi, mrbeast, jimmy donaldson