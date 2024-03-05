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200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı
200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Mrbeast isimli Youtube kanalı bireysel kanal alanında 200 bin takipçiye ulaşarak bir ilke imza attı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'li video içerik üreticisi Jimmy Donaldson'nın sahip olduğu Mrbeast isimli Youtube kanalı 242 milyon abonesiyle Youtube’da en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanal ve genel olarak en fazla abone olunan ikinci Youtube kanalı unvanını elde etti.Mrbeast'in X sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, ''YouTube bize 200 milyon abone ödülünü gönderdi'' notunun yer aldığı görsele yer verildi.
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youtube, abone, takipçi, mrbeast, jimmy donaldson
youtube, abone, takipçi, mrbeast, jimmy donaldson

200 milyon aboneye ulaşarak dünya rekoru kırdı

12:01 05.03.2024
Mrbeast
Mrbeast - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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Mrbeast isimli Youtube kanalı bireysel kanal alanında 200 bin takipçiye ulaşarak bir ilke imza attı.
ABD'li video içerik üreticisi Jimmy Donaldson'nın sahip olduğu Mrbeast isimli Youtube kanalı 242 milyon abonesiyle Youtube’da en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanal ve genel olarak en fazla abone olunan ikinci Youtube kanalı unvanını elde etti.
Mrbeast'in X sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, ''YouTube bize 200 milyon abone ödülünü gönderdi'' notunun yer aldığı görsele yer verildi.
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