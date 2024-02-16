Türkiye'nin 4. operatörü abone alımına başladı: Yapay zeka ile başvuru

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
Kanal İstanbul projesi nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:23
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy itiraf etti: Orduda sorunlar var
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
10:11
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
10:22
2 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İliç’teki maden şirketinden rüşvet alan savcı kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:42
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Erdoğan, 2012'den sonra ilk kez Mısır’da
12:07
83 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
13:34
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Kanada, eski nazi Gunko davasında ek süre istedi
13:51
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekada parametre kavramı nedir? Ne işe yarar? Yapay zeka modellerinin parametreleri ne kadar?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP’de ‘aday krizi’ AK Parti’ye yarıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
17:43
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa ajansı açıkladı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Marshall Planı’nı geçti
17:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
13 dk
SESLİ HABER
AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden’e rest çekti: Ukrayna’ya yardım içeren tasarıyı oylamaya sunmayacak
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden uyarı: Batı, Bakü ve Erivan arasındaki çözüm sürecine nüfuz etmeye çalışıyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
14 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Ukrayna açıklaması: Rusya’yı yenemez
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Mariupol sakini bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri sebebiyle hayatını kaybetti
19:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD silah sektörü zor günler yaşıyor
19:40
3 dk
SESLİ HABER
Peskov’dan Putin’in beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklama
19:57
1 dk
SESLİ HABER
Putin açıkladı: Rusya, kanser aşısı geliştirmeye çok yakın
20:20
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya, dördüncü sıraya düştü'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yabancı gözlemci dönemi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240216/turkiyenin-4-operatoru-abone-alimina-basladi-yapay-zeka-ile-basvuru-1080797149.html
Türkiye'nin 4. operatörü abone alımına başladı: Yapay zeka ile başvuru
Türkiye'nin 4. operatörü abone alımına başladı: Yapay zeka ile başvuru
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin 4'üncü operatörü olarak hizmet verecek Netgsm, "0510 22X XXXX" numara blokuyla bu ay itibarıyla abone alımına başladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T13:30+0300
2024-02-16T13:30+0300
yaşam
gsm operatörleri
gsm operatörü
tur operatörü
telefon
yapay zeka
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_71a43816d010e0a888e4cbd552f55a0f.jpg
Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, AA muhabirine, firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını belirten Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçen yıl hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 4'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini verdi.'Yazılımlarımızın çoğunu TÜBİTAK destekli AR-GE projeleriyle geliştiriyoruz'Altyapıda kullandıkları yazılımların çoğunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli AR-GE projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini vurgulayan Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübeye ve altyapıya sahip olduklarını anlattı.Mobilite ihtiyacının baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer altyapının tamamı kendisine ait olan operatörlerle kurulmasını zaruri hale getirdiğini ifade eden Öcal, "Sanal mobil şebeke hizmeti, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur." diye konuştu.'Abonelikleri elektronik ortamda alıyoruz'Öcal, BTK'ye yaptıkları başvurulara ilişkin onayları geçen yılın sonu itibarıyla aldıklarını dile getirerek, "Gerekli başvuruları yaptık. Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Abone alımına bu ay itibarıyla başladık." değerlendirmesinde bulundu.Böylece Türk Telekom'un mobil hizmeti TT Mobil, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından 4'üncü operatör olarak hizmet vereceklerini belirten Öcal, diğer GSM operatörlerin numaralarının da Netgsm'e taşınabileceğini kaydetti. Öcal, "Bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230407/gsm-sirketlerinin-depremzedeler-icin-silecegi-borclar-vergiden-dusecek-1069315987.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_d52e4b22f274ef742a0466b676ee51dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gsm operatörleri, gsm operatörü, tur operatörü, telefon, yapay zeka
gsm operatörleri, gsm operatörü, tur operatörü, telefon, yapay zeka

Türkiye'nin 4. operatörü abone alımına başladı: Yapay zeka ile başvuru

13:30 16.02.2024
© İHACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© İHA
Abone ol
Türkiye'nin 4'üncü operatörü olarak hizmet verecek Netgsm, "0510 22X XXXX" numara blokuyla bu ay itibarıyla abone alımına başladı.
Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, AA muhabirine, firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.
Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını belirten Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçen yıl hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.
Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 4'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini verdi.

'Yazılımlarımızın çoğunu TÜBİTAK destekli AR-GE projeleriyle geliştiriyoruz'

Altyapıda kullandıkları yazılımların çoğunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli AR-GE projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini vurgulayan Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübeye ve altyapıya sahip olduklarını anlattı.
Mobilite ihtiyacının baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer altyapının tamamı kendisine ait olan operatörlerle kurulmasını zaruri hale getirdiğini ifade eden Öcal, "Sanal mobil şebeke hizmeti, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur." diye konuştu.

'Abonelikleri elektronik ortamda alıyoruz'

Öcal, BTK'ye yaptıkları başvurulara ilişkin onayları geçen yılın sonu itibarıyla aldıklarını dile getirerek, "Gerekli başvuruları yaptık. Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Abone alımına bu ay itibarıyla başladık." değerlendirmesinde bulundu.
Böylece Türk Telekom'un mobil hizmeti TT Mobil, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından 4'üncü operatör olarak hizmet vereceklerini belirten Öcal, diğer GSM operatörlerin numaralarının da Netgsm'e taşınabileceğini kaydetti. Öcal, "Bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Ek vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
EKONOMİ
GSM şirketlerinin depremzedeler için sileceği borçlar vergiden düşecek
7 Nisan 2023, 09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала