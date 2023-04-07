https://sputniknews.com.tr/20230407/gsm-sirketlerinin-depremzedeler-icin-silecegi-borclar-vergiden-dusecek-1069315987.html

GSM şirketlerinin depremzedeler için sileceği borçlar vergiden düşecek

GSM şirketlerinin depremzedeler için sileceği borçlar vergiden düşecek

Depremzede abonelerin borçlarını silen GSM şirketleri, bunu vergiden düşebilecek. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T09:40+0300

2023-04-07T09:40+0300

2023-04-07T09:40+0300

ekonomi

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gsm

deprem

vergi

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6 Şubat’ta 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar yaşanmıştı.GSM şirketleri, bölgede bulunan müşterilerin fatura borçlarının tahsilinde belli sürelerle ertelemeye gitmişti. Ancak borçların silinmesi talepleri henüz karşılık bulamadı.Resmi Gazete’de yayımlanan 140 sayılı OHAL kararnamesine göre elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-deprem-etkisi-telafi-edilecek-1068890970.html

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banka, ekonomi, gsm, deprem, vergi