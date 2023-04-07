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https://sputniknews.com.tr/20230407/gsm-sirketlerinin-depremzedeler-icin-silecegi-borclar-vergiden-dusecek-1069315987.html
GSM şirketlerinin depremzedeler için sileceği borçlar vergiden düşecek
GSM şirketlerinin depremzedeler için sileceği borçlar vergiden düşecek
Depremzede abonelerin borçlarını silen GSM şirketleri, bunu vergiden düşebilecek. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T09:40+0300
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6 Şubat’ta 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar yaşanmıştı.GSM şirketleri, bölgede bulunan müşterilerin fatura borçlarının tahsilinde belli sürelerle ertelemeye gitmişti. Ancak borçların silinmesi talepleri henüz karşılık bulamadı.Resmi Gazete’de yayımlanan 140 sayılı OHAL kararnamesine göre elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-deprem-etkisi-telafi-edilecek-1068890970.html
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banka, ekonomi, gsm, deprem, vergi
banka, ekonomi, gsm, deprem, vergi

GSM şirketlerinin depremzedeler için sileceği borçlar vergiden düşecek

09:40 07.04.2023
© AAEk vergi
Ek vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Depremzede abonelerin borçlarını silen GSM şirketleri, bunu vergiden düşebilecek.
6 Şubat’ta 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar yaşanmıştı.
GSM şirketleri, bölgede bulunan müşterilerin fatura borçlarının tahsilinde belli sürelerle ertelemeye gitmişti. Ancak borçların silinmesi talepleri henüz karşılık bulamadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 140 sayılı OHAL kararnamesine göre elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Deprem etkisi telafi edilecek
29 Mart, 11:43
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