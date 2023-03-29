https://sputniknews.com.tr/20230329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-deprem-etkisi-telafi-edilecek-1068890970.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Deprem etkisi telafi edilecek
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Deprem etkisi telafi edilecek
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, uygulanan politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş sürecinin başladığını söyledi ve "Liralaşma stratejisi ile... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T11:43+0300
2023-03-29T11:43+0300
2023-03-29T11:43+0300
ekonomi
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
ekonomi
deprem
faiz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.Kavcıoğlu, depremin ardından ekonomideki etkilerin değerlendirildiğine dikkat çekti:'Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak'Enflasyonda düşüş eğiliminin de başladığını vurguladı Kavcıoğlu ve "Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi. Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak. 2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçleneceğini öngörüyoruz. Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması bekleniyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1068665189.html
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merkez bankası, şahap kavcıoğlu, ekonomi, deprem, faiz
merkez bankası, şahap kavcıoğlu, ekonomi, deprem, faiz
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Deprem etkisi telafi edilecek
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, uygulanan politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş sürecinin başladığını söyledi ve "Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.
Kavcıoğlu, depremin ardından ekonomideki etkilerin değerlendirildiğine dikkat çekti:
"Depremin ekonomiye orta ve uzun vadedeki etkisi ve alınması gereken tedbirler değerlendiriliyor. Depremin ekonomiye etkisi telafi edilecek. Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecek."
'Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak'
Enflasyonda düşüş eğiliminin de başladığını vurguladı Kavcıoğlu ve "Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi. Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak. 2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçleneceğini öngörüyoruz. Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması bekleniyor" dedi.