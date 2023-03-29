https://sputniknews.com.tr/20230329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-deprem-etkisi-telafi-edilecek-1068890970.html

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Deprem etkisi telafi edilecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Deprem etkisi telafi edilecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, uygulanan politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş sürecinin başladığını söyledi ve "Liralaşma stratejisi ile... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T11:43+0300

2023-03-29T11:43+0300

2023-03-29T11:43+0300

ekonomi

merkez bankası

şahap kavcıoğlu

ekonomi

deprem

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/18/1044107058_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7270963ef41e8353876ecf97eca59689.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.Kavcıoğlu, depremin ardından ekonomideki etkilerin değerlendirildiğine dikkat çekti:'Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak'Enflasyonda düşüş eğiliminin de başladığını vurguladı Kavcıoğlu ve "Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi. Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak. 2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçleneceğini öngörüyoruz. Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması bekleniyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1068665189.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, şahap kavcıoğlu, ekonomi, deprem, faiz