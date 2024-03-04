https://sputniknews.com.tr/20240304/yerlikaya-duyurdu-2-ayri-organize-suc-orgutu-cokertildi-55-supheli-yakalandi-1081333939.html
Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 55 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 55 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-3 Operasyonu'nda elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T08:18+0300
2024-03-04T08:18+0300
2024-03-04T08:40+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
suç
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ali yerlikaya, ali yerlikaya operasyon, ali yerli kaya son dakika, son dakkika, ali yerlikaya 4 mart paylaşımı
Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 55 şüpheli yakalandı
08:18 04.03.2024 (güncellendi: 08:40 04.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-3 Operasyonu'nda elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.