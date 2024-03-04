Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 55 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/7tnnH1kGLD