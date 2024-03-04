Vali Hatipoğlu açıkladı: Mustafa Destici yarın taburcu olacak

"Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat İl Başkanı Mustafa Homalar ve koruma polisimizle şoförümüzün hastanemizde tetkikleri bitirildi. Genel başkanda şükürler olsun önemli bir sıkıntı yok. Yine İl Başkanı Mustafa Homalar'da da keza bir sorun yok ama müşahede amaçlı olarak bu gece misafir edilecekler. Sayın Genel Başkanımızda zedelenme var. Şoförümüzün sol bileğinde çatlak var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tekrar Büyük Birlik Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Evet doğrudur. Bu gece misafir edeceğiz. Kendisiyle biraz önce tekrar görüştüm. Gayet iyi. Hatta normalde gitmeyi istiyordu ancak yine de biz ve doktorlar kalmasını, misafir edilmesinin daha uygun olacağını ifade ettik. Yarın inşallah kendisi taburcu olacak."