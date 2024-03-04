https://sputniknews.com.tr/20240304/bbp-genel-baskani-desticinin-makam-araci-kaza-yapti-1081349769.html
BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı
BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı
Sputnik Türkiye
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T14:26+0300
2024-03-04T14:26+0300
2024-03-04T14:45+0300
türkiye
mustafa destici
trafik kazası
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240113/chpli-milletvekili-trafik-kazasi-gecirdi-1079614954.html
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destici trafik kazası
BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı
14:26 04.03.2024 (güncellendi: 14:45 04.03.2024)
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.
Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.
Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.