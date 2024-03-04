https://sputniknews.com.tr/20240304/bbp-genel-baskani-desticinin-makam-araci-kaza-yapti-1081349769.html

BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı

BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı

Sputnik Türkiye

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T14:26+0300

2024-03-04T14:26+0300

2024-03-04T14:45+0300

türkiye

mustafa destici

trafik kazası

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/chpli-milletvekili-trafik-kazasi-gecirdi-1079614954.html

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destici trafik kazası