https://sputniknews.com.tr/20240113/chpli-milletvekili-trafik-kazasi-gecirdi-1079614954.html

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun karayolunda trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T23:52+0300

2024-01-13T23:52+0300

2024-01-14T00:29+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

trafik kazası

barış karadeniz

kaza

sinop

çetin osman budak

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), trafik kazası, barış karadeniz, kaza, sinop, çetin osman budak