https://sputniknews.com.tr/20240113/chpli-milletvekili-trafik-kazasi-gecirdi-1079614954.html
CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun karayolunda trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T23:52+0300
2024-01-13T23:52+0300
2024-01-14T00:29+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
trafik kazası
barış karadeniz
kaza
sinop
çetin osman budak
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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/zafer-partisinin-istanbul-adayi-belli-oldu-1079611578.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), trafik kazası, barış karadeniz, kaza, sinop, çetin osman budak
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), trafik kazası, barış karadeniz, kaza, sinop, çetin osman budak
CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
23:52 13.01.2024 (güncellendi: 00:29 14.01.2024)
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun karayolunda trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.
Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.