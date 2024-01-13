https://sputniknews.com.tr/20240113/zafer-partisinin-istanbul-adayi-belli-oldu-1079611578.html

Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde İBB Başkan adayının Azmi Karamahmutoğlu olduğunu duyurdu. Peki, eski Ülkü... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T19:44+0300

2024-01-13T19:44+0300

2024-01-13T19:44+0300

ümit özdağ

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İstanbul'da bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ olmak üzere İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, parti temsilcileri, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu olduğu duyuruldu.Toplantıda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, şehitlerden dolayı tanıtım programlarını iptal eden AK Parti ve CHP’ye, "Bu program vesilesiyle terörle mücadele için yapılması gerekenleri tekrar Türk halkının gündemine taşıyacağız. Sayın Özgür Özel, eğer iptal etmeniz gereken bir şey varsa, DEM’e olan ziyaretlerinizdir. AK Parti de bir tanıtım programını iptal etmiş. AK Parti’nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said'in Diyarbakır'da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir” dedi.Azmi Karamahmutoğlu kimdir?Azmi Karamahmutoğlu, 1958’de Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Erzurum’da başlayan Karamahmutoğlu, üniversite eğtimini almak üzere Ankara’ya yerleşti. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.Karamahmutoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. Karamahmutoğlu, daha sonra 1997’de görevini Mustafa Hakan Ünser’e bıraktı.Türkeş’in ölümünün ardından 1997’de yapılan MHP Kongresi’nde, Tuğrul Türkeş’e destek veren Karamahmutoğlu, ikinci tur oylamadan önce diğer adaylar Devlet Bahçeli lehine çekilince sahneye çıkmış, “Yaşasın hainler için illegalite. Bunu fert olarak başlatıyorum. Burada yapılan pazarlıklı kongreyi tanımıyoruz. Türkeş nerede biz orada” diye bağırmıştı. Ardından kongre karıştı ve sandalyeler havada uçuştu. Çıkan kavga sonucunda kongre ertelenmişti.Bir dönem Kuzey Kıbrıs Ülkü Ocakları’nın teşkilatlanma çalışmalarına yönelik çalışmalar da başlatan Azmi Karamahmutoğlu, 1991 yılında MHP’den Ankara Milletvekili seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 1999 yılında ikinci kez MHP’nin Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı.Bahçeli’nin genel başkan olduğu günden bu yana MHP’de hiç görev almayan Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda da 'Hayır' çağrısı yapmıştı. 14 mayıs seçimleri öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan Karamahmutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Ülkücü ve milliyetçi kanaat önderleriyle buluşmasına aracılık etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240113/umit-ozdag-partisinin-adaylarini-acikladi-ak-parti-ve-chpyi-dem-parti-ile-gorusmekle-sucladi--1079605250.html

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