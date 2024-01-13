https://sputniknews.com.tr/20240113/umit-ozdag-partisinin-adaylarini-acikladi-ak-parti-ve-chpyi-dem-parti-ile-gorusmekle-sucladi--1079605250.html
Ümit Özdağ'dan CHP ve AK Parti'ye DEM ve Şeyh Sait eleştirisi: 'Önce görüşmeleri iptal etsinler'
Ümit Özdağ'dan CHP ve AK Parti'ye DEM ve Şeyh Sait eleştirisi: 'Önce görüşmeleri iptal etsinler'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul ve ilçe adaylarını tanıttı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T15:27+0300
2024-01-13T15:27+0300
2024-01-13T15:31+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ümit özdağ
31 mart yerel seçimleri
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
özgür özel
chp
ak parti
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Partisinin İstanbul ve ilçe adaylarını tanıtan Ümit Özdağ, Özgür Özel'in gelen şehit haberlerinin ardından aday tanıtım toplantısına iptal etmesi üzerine "Özel aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etsin" dedi.Sözlerine Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek devam eden Özdağ, "İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı" ifadelerini kullandı.'AK Parti'nin iptal etmesi gereken şey terörist Şeyh Said'in ismidir' Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240113/siyasi-partilerin-tum-etkinlikleri-iptal-edildi-1079592242.html
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ümit özdağ, 31 mart yerel seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, özgür özel, chp, ak parti
ümit özdağ, 31 mart yerel seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, özgür özel, chp, ak parti
Ümit Özdağ'dan CHP ve AK Parti'ye DEM ve Şeyh Sait eleştirisi: 'Önce görüşmeleri iptal etsinler'
15:27 13.01.2024 (güncellendi: 15:31 13.01.2024)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul ve ilçe adaylarını tanıttı.
Partisinin İstanbul ve ilçe adaylarını tanıtan Ümit Özdağ, Özgür Özel'in gelen şehit haberlerinin ardından aday tanıtım toplantısına iptal etmesi üzerine "Özel aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etsin" dedi.
Sözlerine Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek devam eden Özdağ, "İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı" ifadelerini kullandı.
'AK Parti'nin iptal etmesi gereken şey terörist Şeyh Said'in ismidir'
Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:
"Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz.
Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor.AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını.
AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said’in Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir.
Büyük İstanbul depremi en büyük risk bu şehir için 7 ve üzeri deprem olma ihtimali yüzde 65 İstanbul'da Zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahitlerle çalıştılar. 2 zihniyet'te İstanbul'un değil mütehaattlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların kaşrısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar.
Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı.
İstanbul adayımız Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'dur"