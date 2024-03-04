https://sputniknews.com.tr/20240304/trump-washingtondaki-on-secimlerde-ilk-defa-kaybetti-1081338420.html
Cumhuriyetçi adaylardan Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı
Cumhuriyetçi adaylardan Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık yarışında Nikki Haley, Washington'daki ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı önemli bir zafer elde etti. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T10:10+0300
2024-03-04T10:10+0300
2024-03-04T10:12+0300
dünya
donald trump
washington
seçim
ön seçim
cumhuriyetçiler
abd
başkanlık seçimi
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5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için hazırlıklar devam ederken, Cumhuriyetçilerin Washington'daki ön seçimi sonuçlandı. Haley, başkentte yüzde 63'lük oy oranıyla partinin ilk kadın adayı olarak büyük bir başarı elde etti, Trump ise yüzde 33 oy aldı. Trump, delege sayısında önde gidiyor Adayların partiden aday olması için 1215 delegeye ulaşması gerekirken, Haley Washington'daki seçim zaferi ile 19 delege daha kazanarak toplamda 43 delegeye ulaştı. Trump'un şu anki sayısı ise 244, yani açık ara hala favori olarak ön seçimleri sürdürüyor.Trump, Washington yenilgisi ardından sosyal medyada, Washington DC bataklığından bilerek uzak durdum ifadesini kullandı. 5 Mart'ta yapılacak 'Süper Salı' olarak adlandırılan ve 16 eyalette gerçekleşecek olan ön seçimlerin ardından başkanlık yarışında adayların durumunun daha netleşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240303/trump-biden-rekabeti-kizisiyor-bidenin-esi-trumpi-kadinlar-icin-tehdit-olarak-nitelendirdi-1081308182.html
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donald trump, washington, seçim, ön seçim, cumhuriyetçiler, abd, başkanlık seçimi
donald trump, washington, seçim, ön seçim, cumhuriyetçiler, abd, başkanlık seçimi
Cumhuriyetçi adaylardan Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı
10:10 04.03.2024 (güncellendi: 10:12 04.03.2024)
Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık yarışında Nikki Haley, Washington'daki ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı önemli bir zafer elde etti.
5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için hazırlıklar devam ederken, Cumhuriyetçilerin Washington'daki ön seçimi sonuçlandı. Haley, başkentte yüzde 63'lük oy oranıyla partinin ilk kadın adayı olarak büyük bir başarı elde etti, Trump ise yüzde 33 oy aldı.
Trump, delege sayısında önde gidiyor
Adayların partiden aday olması için 1215 delegeye ulaşması gerekirken, Haley Washington'daki seçim zaferi ile 19 delege daha kazanarak toplamda 43 delegeye ulaştı. Trump'un şu anki sayısı ise 244, yani açık ara hala favori olarak ön seçimleri sürdürüyor.
Trump, Washington yenilgisi ardından sosyal medyada, Washington DC bataklığından bilerek uzak durdum ifadesini kullandı.
5 Mart'ta yapılacak 'Süper Salı' olarak adlandırılan ve 16 eyalette gerçekleşecek olan ön seçimlerin ardından başkanlık yarışında adayların durumunun daha netleşmesi bekleniyor.