https://sputniknews.com.tr/20240304/trump-washingtondaki-on-secimlerde-ilk-defa-kaybetti-1081338420.html

Cumhuriyetçi adaylardan Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı

Cumhuriyetçi adaylardan Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık yarışında Nikki Haley, Washington'daki ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı önemli bir zafer elde etti. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T10:10+0300

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dünya

donald trump

washington

seçim

ön seçim

cumhuriyetçiler

abd

başkanlık seçimi

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5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için hazırlıklar devam ederken, Cumhuriyetçilerin Washington'daki ön seçimi sonuçlandı. Haley, başkentte yüzde 63'lük oy oranıyla partinin ilk kadın adayı olarak büyük bir başarı elde etti, Trump ise yüzde 33 oy aldı. Trump, delege sayısında önde gidiyor Adayların partiden aday olması için 1215 delegeye ulaşması gerekirken, Haley Washington'daki seçim zaferi ile 19 delege daha kazanarak toplamda 43 delegeye ulaştı. Trump'un şu anki sayısı ise 244, yani açık ara hala favori olarak ön seçimleri sürdürüyor.Trump, Washington yenilgisi ardından sosyal medyada, Washington DC bataklığından bilerek uzak durdum ifadesini kullandı. 5 Mart'ta yapılacak 'Süper Salı' olarak adlandırılan ve 16 eyalette gerçekleşecek olan ön seçimlerin ardından başkanlık yarışında adayların durumunun daha netleşmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240303/trump-biden-rekabeti-kizisiyor-bidenin-esi-trumpi-kadinlar-icin-tehdit-olarak-nitelendirdi-1081308182.html

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donald trump, washington, seçim, ön seçim, cumhuriyetçiler, abd, başkanlık seçimi