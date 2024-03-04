https://sputniknews.com.tr/20240304/ticaret-bakanina-esnaf-ziyaretinde-cay-ikram-edildi-cayim-kacaktir-soyleyeyim-1081354069.html

Ticaret Bakanı'na esnaf ziyaretinde çay ikram edildi: 'Çayım kaçaktır, söyleyeyim'

Ticaret Bakanı'na esnaf ziyaretinde çay ikram edildi: 'Çayım kaçaktır, söyleyeyim'

Sputnik Türkiye

İstanbul Güngören'de seçim çalışmaları yürüten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kaçak çay ikram etmek isteyen esnaf güldürdü. Bolat'ı çay içmeye davet eden esnaf... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T16:01+0300

2024-03-04T16:01+0300

2024-03-04T16:01+0300

yaşam

ticaret bakanlığı

ömer bolat

kaçak

çay

siyah çay

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeniden aday gösterilen AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçede esnaf ziyareti yaptı.Ticaret Bakanı'nı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, "Sıcak" yanıtını alınca içeri girdi.'Çayım kaçaktır söyleyeyim'Esnaf ise bakana dönerek, "Çayım kaçaktır ama, onu söyleyeyim." dedi. Ticaret Bakanı'nın yanında kaçak çay kullandığını söyleyen esnafa AK Partili Demir, "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi?" dedi, ardından gülüşmeler yaşandı. Video Gümrük Muhafaza Personeli Derneği'nin Instagram hesabından paylaşılarak şu not düşüldü:

https://sputniknews.com.tr/20240228/yerlikaya-duyurdu-42-gocmen-kacakciligi-organizatoru-ve-333-duzensiz-gocmen-yakalandi-1081165004.html

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ömer bolat, kaçak, çay, siyah çay