https://sputniknews.com.tr/20240304/ticaret-bakanina-esnaf-ziyaretinde-cay-ikram-edildi-cayim-kacaktir-soyleyeyim-1081354069.html
Ticaret Bakanı'na esnaf ziyaretinde çay ikram edildi: 'Çayım kaçaktır, söyleyeyim'
Ticaret Bakanı'na esnaf ziyaretinde çay ikram edildi: 'Çayım kaçaktır, söyleyeyim'
Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören'de seçim çalışmaları yürüten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kaçak çay ikram etmek isteyen esnaf güldürdü. Bolat'ı çay içmeye davet eden esnaf... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T16:01+0300
2024-03-04T16:01+0300
2024-03-04T16:01+0300
yaşam
ticaret bakanlığı
ömer bolat
kaçak
çay
siyah çay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081353890_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_378955a86a7ca1aec866446236b69a37.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeniden aday gösterilen AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçede esnaf ziyareti yaptı.Ticaret Bakanı'nı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, "Sıcak" yanıtını alınca içeri girdi.'Çayım kaçaktır söyleyeyim'Esnaf ise bakana dönerek, "Çayım kaçaktır ama, onu söyleyeyim." dedi. Ticaret Bakanı'nın yanında kaçak çay kullandığını söyleyen esnafa AK Partili Demir, "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi?" dedi, ardından gülüşmeler yaşandı. Video Gümrük Muhafaza Personeli Derneği'nin Instagram hesabından paylaşılarak şu not düşüldü:
https://sputniknews.com.tr/20240228/yerlikaya-duyurdu-42-gocmen-kacakciligi-organizatoru-ve-333-duzensiz-gocmen-yakalandi-1081165004.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081353890_161:0:660:374_1920x0_80_0_0_fb5c279c8ea081e5c99bbcf58a3e02f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, ömer bolat, kaçak, çay, siyah çay
ticaret bakanlığı, ömer bolat, kaçak, çay, siyah çay
Ticaret Bakanı'na esnaf ziyaretinde çay ikram edildi: 'Çayım kaçaktır, söyleyeyim'
İstanbul Güngören'de seçim çalışmaları yürüten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kaçak çay ikram etmek isteyen esnaf güldürdü. Bolat'ı çay içmeye davet eden esnaf, ikramının önemini belirtmek için "Çayım kaçaktır ama onu söyleyeyim" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeniden aday gösterilen AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçede esnaf ziyareti yaptı.
Ticaret Bakanı'nı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, "Sıcak" yanıtını alınca içeri girdi.
'Çayım kaçaktır söyleyeyim'
Esnaf ise bakana dönerek, "Çayım kaçaktır ama, onu söyleyeyim." dedi. Ticaret Bakanı'nın yanında kaçak çay kullandığını söyleyen esnafa AK Partili Demir, "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi?" dedi, ardından gülüşmeler yaşandı.
Video Gümrük Muhafaza Personeli Derneği'nin Instagram hesabından paylaşılarak şu not düşüldü:
"Bakanımız Ömer Bolat ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in esnaf ziyaretinde, esnafın ikram ettiği çayın kaçak olduğunu söylemesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından böyle yanıt buldu."