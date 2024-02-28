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SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
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Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T08:18+0300
2024-02-28T08:18+0300
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Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı

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