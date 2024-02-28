https://sputniknews.com.tr/20240228/yerlikaya-duyurdu-42-gocmen-kacakciligi-organizatoru-ve-333-duzensiz-gocmen-yakalandi-1081165004.html
Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T08:18+0300
2024-02-28T08:18+0300
2024-02-28T08:18+0300
türkiye
ali yerlikaya
göçmen
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göçmen kaçakçılığı
operasyon
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https://sputniknews.com.tr/20240228/dunyanin-en-zengin-10-turk-listesi-aciklandi-1081163102.html
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ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, operasyon
Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
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