https://sputniknews.com.tr/20240228/dunyanin-en-zengin-10-turk-listesi-aciklandi-1081163102.html
Dünyanın en zengin 10 Türk listesi açıklandı
Dünyanın en zengin 10 Türk listesi açıklandı
Sputnik Türkiye
Forbes 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Zirveye 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T06:30+0300
2024-02-28T06:30+0300
2024-02-28T06:31+0300
ekonomi
zengin
türk
dünya
türkiye
iş adamı
iş insanı
holding
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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.Forbes’e göre en zengin 10 Türk
https://sputniknews.com.tr/20240228/1081161104.html
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türkiyenin en zengin insanı, en zengin insan, en zengin türk, en zengin kişiler, dünyanın en zengin insanı
Dünyanın en zengin 10 Türk listesi açıklandı
06:30 28.02.2024 (güncellendi: 06:31 28.02.2024)
Forbes 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Zirveye 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.
Forbes’e göre en zengin 10 Türk
1.Murat Ülker
(5.2 milyar dolar)
2.Semahat Sevim Arsel
(3.2 milyar dolar)
3.İpek Kıraç
(3.1 milyar dolar)
4.İbrahim Erdemoğlu
(3 milyar dolar)
5.Mustafa Rahmi Koç
(2.8 milyar dolar)
6.Ali Erdemoğlu
(2.6 milyar dolar)
7.Ferit Faik Şahenk
(2.4 milyar dolar)
8.Erman Ilıcak
(2.4 milyar dolar)
9.Filiz Şahenk
(2.2 milyar dolar)
10.Nihat Özdemir
(2.2 milyar dolar)