https://sputniknews.com.tr/20240228/dunyanin-en-zengin-10-turk-listesi-aciklandi-1081163102.html

Dünyanın en zengin 10 Türk listesi açıklandı

Dünyanın en zengin 10 Türk listesi açıklandı

Sputnik Türkiye

Forbes 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Zirveye 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T06:30+0300

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holding

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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.Forbes’e göre en zengin 10 Türk

https://sputniknews.com.tr/20240228/1081161104.html

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