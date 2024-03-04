https://sputniknews.com.tr/20240304/suudi-arabistan-cezayir-ve-kuveyt-petrol-uretiminde-gonullu-kesintiye-gidiyor-1081337237.html
Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt, petrol üretiminde 'gönüllü kesintiye' gidiyor
Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt, petrol üretiminde 'gönüllü kesintiye' gidiyor
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt, petrol üretimindeki gönüllü kesintilerini 3 ay daha uzatma kararı aldı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T09:44+0300
2024-03-04T09:44+0300
2024-03-04T09:44+0300
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kuveyt
suudi arabistan
petrol üretimi
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
enerji
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ açıklamalarına göre, Suudi Arabistan ve Kuveyt, petrol üretimindeki kesintiyi 3 ay daha uzatacak.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilileri, gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar devam edeceğini ve günlük 9 milyon varil üretim yapacaklarını duyurdu. Cezayir Enerji Bakanlığı ise günlük 51 bin varil petrol kesintisi yapacaklarını ve günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasını beklediklerini belirtti. Kuveyt Haber Ajansı (KUNA) ise gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar uzatıldığını ve günlük 135 bin varil kesinti yapacaklarını, böylece günlük 2 milyon 413 bin varil petrol üretimi gerçekleştireceklerini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-opec-ile-koordinasyon-halinde-petrol-uretimi-ve-ihracatinda-ek-kisitlamaya-gidecek-1081326373.html
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opec, cezayir, kuveyt, suudi arabistan, petrol üretimi, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), enerji
opec, cezayir, kuveyt, suudi arabistan, petrol üretimi, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), enerji
Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt, petrol üretiminde 'gönüllü kesintiye' gidiyor
Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt, petrol üretimindeki gönüllü kesintilerini 3 ay daha uzatma kararı aldı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ açıklamalarına göre, Suudi Arabistan ve Kuveyt, petrol üretimindeki kesintiyi 3 ay daha uzatacak.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilileri, gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar devam edeceğini ve günlük 9 milyon varil üretim yapacaklarını duyurdu. Cezayir Enerji Bakanlığı ise günlük 51 bin varil petrol kesintisi yapacaklarını ve günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasını beklediklerini belirtti.
Kuveyt Haber Ajansı (KUNA) ise gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar uzatıldığını ve günlük 135 bin varil kesinti yapacaklarını, böylece günlük 2 milyon 413 bin varil petrol üretimi gerçekleştireceklerini duyurdu.