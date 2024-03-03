https://sputniknews.com.tr/20240303/rusya-opec-ile-koordinasyon-halinde-petrol-uretimi-ve-ihracatinda-ek-kisitlamaya-gidecek-1081326373.html
Rusya, OPEC+ ile koordinasyon halinde petrol üretimi ve ihracatında ek kısıtlamaya gidecek
Rusya, OPEC+ ile koordinasyon halinde petrol üretimi ve ihracatında ek kısıtlamaya gidecek
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın yılın ikinci çeyreğinde günlük petrol üretimi ve ihracatında günde 471 bin varil ek kısıtlama... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T19:53+0300
2024-03-03T19:53+0300
2024-03-03T19:53+0300
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opec
rusya savunma bakanlığı
rusya
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
aleksandr novak
üretim
kısıtlama
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Novak’ın petrol pazarındaki duruma ilişkin açıklamasında, Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki bazı ülkelerle koordineli olarak yılın ikinci çeyreğinde günlük petrol üretimini ve ihracatını toplamda 471 bin varil daha kısıtlayacağı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya, bazı OPEC+ ülkeleri ile koordinasyon halinde 2024 yılının ikinci çeyreğinde petrol üretimi ve ihracatında gönüllü olarak günde toplam 471 bin varil ek kısıtlama uygulayacak” ifadelerine yer verildi.Bu gönüllü üretim kesintisinin, Rusya’nın daha önce Nisan 2023’te açıkladığı ve Aralık 2024 sonuna kadar sürecek olan günlük 500 bin varillik gönüllü kesintiye ek olarak gerçekleştirileceğine dikkat çekilen açıklamada, ihracat kısıtlamasının ise Mayıs ve Haziran 2023’teki ortalama ihracat seviyelerine istinaden yapılacağı vurgulandı.
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opec, rusya savunma bakanlığı, rusya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), aleksandr novak, üretim, kısıtlama
opec, rusya savunma bakanlığı, rusya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), aleksandr novak, üretim, kısıtlama
Rusya, OPEC+ ile koordinasyon halinde petrol üretimi ve ihracatında ek kısıtlamaya gidecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın yılın ikinci çeyreğinde günlük petrol üretimi ve ihracatında günde 471 bin varil ek kısıtlama uygulayacağını belirtti.
Novak’ın petrol pazarındaki duruma ilişkin açıklamasında, Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki bazı ülkelerle koordineli olarak yılın ikinci çeyreğinde günlük petrol üretimini ve ihracatını toplamda 471 bin varil daha kısıtlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya, bazı OPEC+ ülkeleri ile koordinasyon halinde 2024 yılının ikinci çeyreğinde petrol üretimi ve ihracatında gönüllü olarak günde toplam 471 bin varil ek kısıtlama uygulayacak” ifadelerine yer verildi.
Bu gönüllü üretim kesintisinin, Rusya’nın daha önce Nisan 2023’te açıkladığı ve Aralık 2024 sonuna kadar sürecek olan günlük 500 bin varillik gönüllü kesintiye ek olarak gerçekleştirileceğine dikkat çekilen açıklamada, ihracat kısıtlamasının ise Mayıs ve Haziran 2023’teki ortalama ihracat seviyelerine istinaden yapılacağı vurgulandı.