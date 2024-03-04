https://sputniknews.com.tr/20240304/rusya-disisleri-almanyada-nazilerden-arindirma-sureci-tamamlanmis-degil-1081362777.html

Rusya Dışişleri: Almanya’da Nazilerden arındırma süreci tamamlanmış değil

Rusya Dışişleri: Almanya’da Nazilerden arındırma süreci tamamlanmış değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın Nazilerden tamamen arındırılmadığını ve bunun Alman halkı için tehlike barındırdığını belirtti. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T18:52+0300

2024-03-04T18:52+0300

2024-03-04T18:52+0300

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

dünya

nazi

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Rusya tarafından düzenlenen, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zaharova, Bundeswehr subaylarının yaptığı konuşmanın ifşa olan ses kaydının Almanya’nın Nazilerden tamamen arındırılmadığını ortaya koyduğunu ve bu durumun ülke için tehlike oluşturduğunu vurguladı.Zaharova, “Anladığımız kadarıyla onlar tamamen Nazilerden arındırılmış değil. En korkunç olan şey ise, hiçbir şey yapılmaması, bu sürecin Alman halkı tarafından durdurulmaması halinde her şeyden önce Almanya’nın kendisi için korkunç sonuçlara yol açacak olmasıdır” vurgusunu yaptı.‘Batı, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı planlarından sorumlu tutulmalı’Batı’nın planladığı ve büyük ölçekte hayata geçirdiği yıkıcı faaliyetlerinden sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çeken Zaharıva, “Elbette onlar planladıkları o yıkıcı politikanın, o yıkıcı eylemlerin açıklamasını yapmakla kalmayıp, bu eylemlerin sorumluluğunu da üstlenmek zorundalar. Ve biz, bu kayıtta duyduklarımıza istinaden bunların birçoğunun hayata geçirildiğini de anlıyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240304/lavrov-alman-siyasetcilerin-kirim-koprusu-ile-ilgili-tepkileri-cok-sey-anlatiyor-1081359819.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nazi