https://sputniknews.com.tr/20240304/rus-ordusu-donbassta-abd-yapimi-bir-abrams-tankini-daha-imha-etti-1081353497.html

Rus ordusu, Donbass'ta ABD yapımı bir Abrams tankını daha imha etti

Rus ordusu, Donbass'ta ABD yapımı bir Abrams tankını daha imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti istikametindeki silahlı faaliyetler sırasında ABD tarafından Kiev rejimine sağlanan... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T15:55+0300

2024-03-04T15:55+0300

2024-03-04T15:55+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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abrams tankı

m1a2c abrams

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ait verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka istikametinde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçiren 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, 490'dan fazla Ukrayna askeri ile 1 Abrams tankı ile ABD yapımı 3 Bradley piyade aracını, 3 zırhlı aracı ve 12 otomobili imha etti.ABD'nin Ukrayna birliklerini aylarca eğittikten sonra Kiev'e gönderdiği Abrams tanklarının ilki 26 Şubat'ta, ikincisi de dün imha edilmişti. Bugünkü açıklamayla birlikte Donbass'taki çatışmalarda imha edilen Abrams tanklarının sayısı 3'e çıktı.Donetsk yönünde 'Yug' askeri grubu, Ukrayna ordusuna yönelik yoğun bombardıman gerçekleştirirken 360 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu, koordineli eylemler sonucunda 320'den fazla askeri etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu taktik konumunu iyileştirip 160 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Herson yönünde 'Dinyeper' askeri grubunun faaliyetleri sayesinde 85 Ukrayna askeri, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine ait 2 fırlatma rampası imha edildi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 2 İHA komuta merkezini imha ederken 128 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 81 İHA da imha edildi.Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde İHA saldırısı engellendiRusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 13.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesinde tespit ettikleri Ukrayna İHA’sını vurarak imha ettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240228/abrams-tanklarini-yok-etmisti-insansiz-hava-araci-pirana-1081181988.html

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