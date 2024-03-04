https://sputniknews.com.tr/20240304/rus-disisleri-alman-buyukelciden-taurus-fuzelerinin-ukraynaya-tedariki-konusunda-aciklama-istedi-1081371281.html
Rus Dışişleri, Alman Büyükelçi’den Taurus füzelerinin Ukrayna’ya tedariki konusunda açıklama istedi
Rus Dışişleri, Alman Büyükelçi’den Taurus füzelerinin Ukrayna’ya tedariki konusunda açıklama istedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi’ni çağırarak Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü’ne saldırı ile ilgili ifşa olan konuşmasını... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T22:45+0300
2024-03-04T22:45+0300
2024-03-04T22:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Moskova, Alman Büyükelçi Alexander Lambsdorff’u çağırarak, kendisinden Kiev’e uzun menzilli Taurus füzelerinin olası tedariki konusunda açıklama talep etti.Açıklamada, “Diplomatik girişim sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’tan, üst düzey Alman subaylar arasında Kiev rejimine uzun menzilli Taurus seyir füzelerini teslim etme, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bu füzelerin Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmaları konusunda uygulama yardımı olasılığına ilişkin konuşma ile ilgili açıklama talep etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca bunun, Berlin dahil Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya dahil olduğunu gösterdiği kaydedildi.Açıklamaya göre bakanlık ayrıca Almanya’daki Rus gazetecilerin çalışmalarının kısıtlanmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240304/rusya-disisleri-almanyada-nazilerden-arindirma-sureci-tamamlanmis-degil-1081362777.html
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rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, taurus, ukrayna krizi, ukrayna, alexander lambsdorff, alexander graf lambsdorff
rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, taurus, ukrayna krizi, ukrayna, alexander lambsdorff, alexander graf lambsdorff
Rus Dışişleri, Alman Büyükelçi’den Taurus füzelerinin Ukrayna’ya tedariki konusunda açıklama istedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi’ni çağırarak Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü’ne saldırı ile ilgili ifşa olan konuşmasını protesto etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Moskova, Alman Büyükelçi Alexander Lambsdorff’u çağırarak, kendisinden Kiev’e uzun menzilli Taurus füzelerinin olası tedariki konusunda açıklama talep etti.
Açıklamada, “Diplomatik girişim sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’tan, üst düzey Alman subaylar arasında Kiev rejimine uzun menzilli Taurus seyir füzelerini teslim etme, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bu füzelerin Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmaları konusunda uygulama yardımı olasılığına ilişkin konuşma ile ilgili açıklama talep etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bunun, Berlin dahil Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya dahil olduğunu gösterdiği kaydedildi.
Açıklamaya göre bakanlık ayrıca Almanya’daki Rus gazetecilerin çalışmalarının kısıtlanmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu.