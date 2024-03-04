https://sputniknews.com.tr/20240304/rus-disisleri-alman-buyukelciden-taurus-fuzelerinin-ukraynaya-tedariki-konusunda-aciklama-istedi-1081371281.html

Rus Dışişleri, Alman Büyükelçi’den Taurus füzelerinin Ukrayna’ya tedariki konusunda açıklama istedi

Rus Dışişleri, Alman Büyükelçi’den Taurus füzelerinin Ukrayna’ya tedariki konusunda açıklama istedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi’ni çağırarak Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü’ne saldırı ile ilgili ifşa olan konuşmasını... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T22:45+0300

2024-03-04T22:45+0300

2024-03-04T22:45+0300

ukrayna krizi

rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

almanya

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ukrayna

alexander lambsdorff

alexander graf lambsdorff

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Moskova, Alman Büyükelçi Alexander Lambsdorff’u çağırarak, kendisinden Kiev’e uzun menzilli Taurus füzelerinin olası tedariki konusunda açıklama talep etti.Açıklamada, “Diplomatik girişim sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’tan, üst düzey Alman subaylar arasında Kiev rejimine uzun menzilli Taurus seyir füzelerini teslim etme, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bu füzelerin Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmaları konusunda uygulama yardımı olasılığına ilişkin konuşma ile ilgili açıklama talep etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca bunun, Berlin dahil Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya dahil olduğunu gösterdiği kaydedildi.Açıklamaya göre bakanlık ayrıca Almanya’daki Rus gazetecilerin çalışmalarının kısıtlanmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240304/rusya-disisleri-almanyada-nazilerden-arindirma-sureci-tamamlanmis-degil-1081362777.html

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