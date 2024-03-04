https://sputniknews.com.tr/20240304/rostec-baskani-cemezov-t-14-armata-tanklarinin-rus-ordusu-tarafindan-kullanildigini-dogruladi-1081337109.html

Rostec Başkanı Çemezov, T-14 Armata tanklarının Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı

Rostec Başkanı Çemezov, T-14 Armata tanklarının Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı

Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, yeni T-14 Armata tanklarının artık Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T09:42+0300

2024-03-04T09:42+0300

2024-03-04T09:42+0300

ukrayna krizi

t-14 armata tankı

rus ordusu

savunma

rusya savunma bakanlığı

savunma sanayi

rostec

sergey çemezov

ukrayna

askeri operasyon

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081336786_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c86ce01656cefbfd4958def35580ecc7.jpg

Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e açıklamasında, T-14 Armata tanklarının Rus ordusunun hizmetinde olup olmadığı sorusuna, “Elbette ordunun envanterinde bulunuyor” dedi.Geçen yılın nisan ayında, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde T-14 Armata tanklarını kullanmaya başladığı bildirilmişti. Armata tankları ilk kez Suriye’de çatışma koşullarında test edilmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen şubat ayında Rus medyasına açıklamasında, Armata tanklarının henüz test aşamasını tamamlamadığını bildirmişti.Ural Ulaştırma Mühendisliği Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen T-14 Armata’nın en önemli tasarım özellikleri insansız tareti ve üç kişilik mürettebatın tankın ön tarafındaki zırhlı kapsül içinde bulunması. Tank çok katmanlı kombine zırha, yeni dinamik korumaya ve aktif koruma sistemine sahip. Ana silahı olan 125 mm kalibreli 2A82-1M yivsiz top, menzili 8 kilometreye varan yeni güdümlü füzeler kullanabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230425/t-14-armata-tanklari-ozel-harekat-bolgesinde-kullanilmaya-basladi-1070186650.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

t-14 armata tankı, rus ordusu, savunma, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, rostec, sergey çemezov, ukrayna, askeri operasyon