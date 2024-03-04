https://sputniknews.com.tr/20240304/rostec-baskani-cemezov-t-14-armata-tanklarinin-rus-ordusu-tarafindan-kullanildigini-dogruladi-1081337109.html
Rostec Başkanı Çemezov, T-14 Armata tanklarının Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı
Rostec Başkanı Çemezov, T-14 Armata tanklarının Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, yeni T-14 Armata tanklarının artık Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T09:42+0300
2024-03-04T09:42+0300
2024-03-04T09:42+0300
ukrayna krizi
t-14 armata tankı
rus ordusu
savunma
rusya savunma bakanlığı
savunma sanayi
rostec
sergey çemezov
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askeri operasyon
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Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e açıklamasında, T-14 Armata tanklarının Rus ordusunun hizmetinde olup olmadığı sorusuna, “Elbette ordunun envanterinde bulunuyor” dedi.Geçen yılın nisan ayında, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde T-14 Armata tanklarını kullanmaya başladığı bildirilmişti. Armata tankları ilk kez Suriye’de çatışma koşullarında test edilmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen şubat ayında Rus medyasına açıklamasında, Armata tanklarının henüz test aşamasını tamamlamadığını bildirmişti.Ural Ulaştırma Mühendisliği Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen T-14 Armata’nın en önemli tasarım özellikleri insansız tareti ve üç kişilik mürettebatın tankın ön tarafındaki zırhlı kapsül içinde bulunması. Tank çok katmanlı kombine zırha, yeni dinamik korumaya ve aktif koruma sistemine sahip. Ana silahı olan 125 mm kalibreli 2A82-1M yivsiz top, menzili 8 kilometreye varan yeni güdümlü füzeler kullanabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/t-14-armata-tanklari-ozel-harekat-bolgesinde-kullanilmaya-basladi-1070186650.html
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t-14 armata tankı, rus ordusu, savunma, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, rostec, sergey çemezov, ukrayna, askeri operasyon
t-14 armata tankı, rus ordusu, savunma, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, rostec, sergey çemezov, ukrayna, askeri operasyon
Rostec Başkanı Çemezov, T-14 Armata tanklarının Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, yeni T-14 Armata tanklarının artık Rus ordusu tarafından kullanıldığını doğruladı.
Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e açıklamasında, T-14 Armata tanklarının Rus ordusunun hizmetinde olup olmadığı sorusuna, “Elbette ordunun envanterinde bulunuyor” dedi.
Geçen yılın nisan ayında, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde T-14 Armata tanklarını kullanmaya başladığı bildirilmişti. Armata tankları ilk kez Suriye’de çatışma koşullarında test edilmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen şubat ayında Rus medyasına açıklamasında, Armata tanklarının henüz test aşamasını tamamlamadığını bildirmişti.
Ural Ulaştırma Mühendisliği Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen T-14 Armata’nın en önemli tasarım özellikleri insansız tareti ve üç kişilik mürettebatın tankın ön tarafındaki zırhlı kapsül içinde bulunması. Tank çok katmanlı kombine zırha, yeni dinamik korumaya ve aktif koruma sistemine sahip. Ana silahı olan 125 mm kalibreli 2A82-1M yivsiz top, menzili 8 kilometreye varan yeni güdümlü füzeler kullanabiliyor.