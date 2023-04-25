https://sputniknews.com.tr/20230425/t-14-armata-tanklari-ozel-harekat-bolgesinde-kullanilmaya-basladi-1070186650.html
T-14 Armata tankları özel harekat bölgesinde kullanılmaya başladı
T-14 Armata tankları özel harekat bölgesinde kullanılmaya başladı
Rus yapımı yeni T-14 Armata tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine ateş etmek için özel harekat bölgesinde kullanılmaya başladığı açıklandı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:41+0300
2023-04-25T22:41+0300
2023-04-25T22:43+0300
ukrayna krizi
t-14 armata tankı
rusya
ukrayna
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Konuya yakın bir kaynağın Sputnik'e aktardığına göre Rus tasarımcıların geliştirdiği T-14 Armata tankları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine ateş etmek için özel harekat bölgesinde Rus askerler tarafından kullanılmaya başladı.Adının açıklanmaması şartı ile ajansa konuşan kaynak, “Rus ordu birlikleri, Ukrayna mevzilerine ateş etmek için en yeni Armata tanklarını kullanmaya başladı. Tanklar henüz doğrudan saldırı harekatına katılmadı” açıklamasında bulundu.Armata tanklarının özel harekat bölgesinde tanksavar mühimmatlarına karşı ek koruma ile donatıldığına dikkat çeken yetkili, tank mürettebatlarının geçtiğimiz yıl sonundan bu yana Donbass cumhuriyetlerinden birinin poligonlarında muharebe koşullarında koordinasyon çalıştıklarını sözlerine ekledi.Ural Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen T-14 Armata tankında döner taret (insansız kule) ve mühimmat bölümünden ayrı personel zırhlı kapsülü gibi benzeri görülmemiş tasarım çözümleri kullanıldı. Tank ayrıca güçlü 125 mm’lik bir top ve otomatik doldurma sistemine sahip uzaktan kumandalı silah modülü ile donatıldı, taret ve gövdenin etrafında ise tehditleri izleme, hedefleme ve tespit etme amaçlı optik cihazlar bulunuyor. Çok katmanlı zırhla donatılan tankın topu 8 kilometre menzilli yeni güdümlü füzeleri kullanabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/rusya-armata-tankini-dis-pazarlara-cikarmayi-planliyor-1060000592.html
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t-14 armata tankı, rusya, ukrayna
t-14 armata tankı, rusya, ukrayna
T-14 Armata tankları özel harekat bölgesinde kullanılmaya başladı
22:41 25.04.2023 (güncellendi: 22:43 25.04.2023) Abone ol
Rus yapımı yeni T-14 Armata tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine ateş etmek için özel harekat bölgesinde kullanılmaya başladığı açıklandı.
Konuya yakın bir kaynağın Sputnik'e aktardığına göre Rus tasarımcıların geliştirdiği T-14 Armata tankları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine ateş etmek için özel harekat bölgesinde Rus askerler tarafından kullanılmaya başladı.
Adının açıklanmaması şartı ile ajansa konuşan kaynak, “Rus ordu birlikleri, Ukrayna mevzilerine ateş etmek için en yeni Armata tanklarını kullanmaya başladı. Tanklar henüz doğrudan saldırı harekatına katılmadı” açıklamasında bulundu.
Armata tanklarının özel harekat bölgesinde tanksavar mühimmatlarına karşı ek koruma ile donatıldığına dikkat çeken yetkili, tank mürettebatlarının geçtiğimiz yıl sonundan bu yana Donbass cumhuriyetlerinden birinin poligonlarında muharebe koşullarında koordinasyon çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Ural Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen T-14 Armata tankında döner taret (insansız kule) ve mühimmat bölümünden ayrı personel zırhlı kapsülü gibi benzeri görülmemiş tasarım çözümleri kullanıldı. Tank ayrıca güçlü 125 mm’lik bir top ve otomatik doldurma sistemine sahip uzaktan kumandalı silah modülü ile donatıldı, taret ve gövdenin etrafında ise tehditleri izleme, hedefleme ve tespit etme amaçlı optik cihazlar bulunuyor. Çok katmanlı zırhla donatılan tankın topu 8 kilometre menzilli yeni güdümlü füzeleri kullanabiliyor.